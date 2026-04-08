José García rompe el silencio y señala a Michaell Chirinos como buen actor luego de la polémica: "Hasta yo me asusté"

Una broma de amigos le terminó saliendo muy caro al defensor <b>José García </b>y es por eso que luego de su expulsión en el juego entre <b>Olimpia </b>y <b>Lobos UPNFM </b>decidió dar la cara y pedir disculpas por la imagen que dejó la afición.El zaguero de 27 años atendió a Diario DIEZ y reflexionó que la acción que realizó no lo hizo de la mala manera, pero también entiende fue un error. Además, cree que el castigo y la reacción que tuvo <b>Michaell Chirinos </b>fue extremista.“Creo que se equivocó de profesión, era para actor. Así como simuló eso, hasta yo me asusté. Dije: ‘Put%, ´¿qué le pasó a Chirinos? Yo pensé que le había pasado otra cosa´ (risas). Es verdad algo que dijo Menjivar ese hombre andaba alegre después”, expuso el exjugador de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/dirigente-de-lobos-upnfm-sobre-castigo-a-jose-garcia-si-hubiese-sido-jugador-del-olimpia-le-mandan-una-carta-de-felicitacion-KG30050596" target="_blank">Olimpia</a></b>.