José García rompe el silencio y señala a Michaell Chirinos como buen actor luego de la polémica: "Hasta yo me asusté"

Una broma de amigos le terminó saliendo muy caro al defensor José García y es por eso que luego de su expulsión en el juego entre Olimpia y Lobos UPNFM decidió dar la cara y pedir disculpas por la imagen que dejó la afición. El zaguero de 27 años atendió a Diario DIEZ y reflexionó que la acción que realizó no lo hizo de la mala manera, pero también entiende fue un error. Además, cree que el castigo y la reacción que tuvo Michaell Chirinos fue extremista. “Creo que se equivocó de profesión, era para actor. Así como simuló eso, hasta yo me asusté. Dije: ‘Put%, ´¿qué le pasó a Chirinos? Yo pensé que le había pasado otra cosa´ (risas). Es verdad algo que dijo Menjivar ese hombre andaba alegre después”, expuso el exjugador de Olimpia.

Al ser consultado sobre si la amistad suya con Chirinos finalizó, respondió sin titubear y se refirió a la reducción de salario que la escuadra universitaria le quiere imponer como medida disciplinaria: “No sé qué pasará a fin de mes. Tampoco es que uno gana una millonada”.

-- ENTREVISTA A JOSÉ GARCÍA --

¿Qué tal, José? ¿Cómo has estado estos días luego de lo sucedido en el partido ante Olimpia?



Lo que pasó creo que no fue lo correcto. A pesar de que yo tengo muy buena relación con Chirinos, creo que me equivoqué y se lo reconocí al grupo al instante. No fue algo correcto, pero tampoco pensé que iba a ser así, por la buena relación que tengo con Chiri. Ahora ya pasó y toca ser responsable. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Ya no es tu amigo Chirinos entonces?



La verdad que sí. Con Chiri tengo muy buena relación y le tengo gran cariño. Eso no impide que vayamos a ser enemigos ni nada. José, ¿una broma te salió caro, lo sentís así?



Sí, son experiencias que le dejan a uno y esto ya no me puede seguir pasando. Ahora hay que echarle para adelante porque faltan cosas importantes. Ahora que está este tema del FVS, de que hay más cámaras, ¿hay que tener más cuidado? ¿Lo ven así ustedes?



Sí, es muy cierto eso y la verdad que está muy bueno porque nos ayuda a mejorar tanto a los futbolistas como a los árbitros. Creo que es bastante importante. Está muy bueno que haya llegado. ¿Quién fue el que te dio el mayor regaño después de esa acción?



El día después de esa acción, el profe Nazar me llamó la atención y tiene razón que se haya enojado. También llegó el vicepresidente, Dario Cruz, y me regañó. No me puedo enojar porque sé que lo hice mal. Lo reconozco por la madurez que tengo y acepto mis errores.

En redes sociales decían que te iban a quitar el 30% del salario, ¿es cierto?



Fue una notificación del gerente, pero el vicepresidente no tocó ese tema. No sé qué pasará a fin de mes; si se hace, ni modo, y si no, pues bien. Hay que seguir adelante y darle gracias a Dios. ¿Lo aceptarías si sucediera eso?



Hay que verlo, porque también tengo que platicarlo. Tampoco es que uno gane una millonada acá. Voy a tratar de hablarlo con el vicepresidente y otras personas para ver qué procede. Cinco partidos de suspensión, ¿lo ves exagerado?



La verdad que sí, es demasiado exagerado. Pero no es decisión mía, hay que respetar el trabajo de las personas que deciden ahí y seguir adelante. ¿Te arrepentís de algo?



Sí, cualquiera se equivoca. No pensé que esto iba a salir así, pero ya está hecho. Ahora toca afrontar lo que me está pasando. ¿Sentís que Chirinos es buen actor?



La verdad que sí. Creo que se equivocó de profesión, era para actor. Así como simuló eso, hasta yo me asusté. Dije: ‘Put%, ´¿qué le pasó a Chirinos? Yo pensé que le había pasado otra cosa (risas). Es verdad algo que dijo Menjivar ese hombre andaba alegre después. Luego de tu paso de Olimpia a Lobos, ¿cómo lo has sentido ya viviendo la experiencia?



La verdad que es un reto muy importante para mí, porque creo que el grupo y la gente me han valorado bastante. Es una experiencia muy linda que estoy viviendo, con los compañeros que tengo. La verdad que está muy bien todo.