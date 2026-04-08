Con clásico incluido, así se jugará la jornada 17 del Clausura 2026: cuándo comienza y sedes de los partidos

La decimoséptima jornada comenzará este miércoles con 2 partidos, pero el del jueves entre <b>Motagua </b>y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/daniel-otero-presidente-marathon-polemica-senalamientos-actos-indisciplina-jugadores-CB30026765" target="_blank">Marathón</a></b>, con mucho interés, pues los pupilos del argentino <b>Pablo Lavallén </b>también se han propuesto ganar para aspirar al tercer puesto que ocupa <b>Olimpia </b>con 23 unidades luego de la polémica que los rodeó al inicio de esta semana.<b>Marathón</b>, que viene de perder por 3-1 ante <b>Platense</b>, ha descendido a la cuarta casilla con 21 enteros. El miércoles, 'El Tiburón', que ha descendido al séptimo lugar, será anfitrión del colista <b>Génesis PN</b>, que dirige el portugués Fernando Mira. <b>Platense </b>acumula 14 unidades, mientras que <b>Génesis PN</b>, último (undécimo) suma 11 en 15 jornadas.<b>Olimpia</b>, actual bicampeón de Honduras, con el uruguayo <b>Eduardo Espinel </b>en el banquillo, buscará, al menos, consolidarse en el tercer lugar en el partido que jugará contra Victoria.Los dirigidos por <b>Espinel</b>, acostumbrados a estar en los primeros puestos de la clasificación, han tenido un torneo con altibajos y buscan afanosos entrar al menos como segundos al cierre de las dos vueltas regulares del torneo, para asegurar su pase a la semifinal.