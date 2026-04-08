Con clásico incluido, así se jugará la jornada 17 del Clausura 2026: cuándo comienza y sedes de los partidos

¡Comienza la jornada 17! Este miércoles se abre el telón de una nueva fecha del Clausura 2026, que estará cargada de emociones, teniendo como platillo más fuerte el 'Clásico de las Emes' en San Pedro Sula. Además, sigue en plena disputa la pelea por el no descenso. Motagua, equipo dirigido por el español Javier López, quiere sumar este jueves 3 puntos a los 29 que tiene y extender su invicto para aspirar a volver a la cima del torneo Clausura, que ocupa Real España con 30, pero el Ciclón Azul tiene 2 partidos menos.

La decimoséptima jornada comenzará este miércoles con 2 partidos, pero el del jueves entre Motagua y Marathón, con mucho interés, pues los pupilos del argentino Pablo Lavallén también se han propuesto ganar para aspirar al tercer puesto que ocupa Olimpia con 23 unidades luego de la polémica que los rodeó al inicio de esta semana. Marathón, que viene de perder por 3-1 ante Platense, ha descendido a la cuarta casilla con 21 enteros. El miércoles, 'El Tiburón', que ha descendido al séptimo lugar, será anfitrión del colista Génesis PN, que dirige el portugués Fernando Mira. Platense acumula 14 unidades, mientras que Génesis PN, último (undécimo) suma 11 en 15 jornadas. Olimpia, actual bicampeón de Honduras, con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, buscará, al menos, consolidarse en el tercer lugar en el partido que jugará contra Victoria. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los dirigidos por Espinel, acostumbrados a estar en los primeros puestos de la clasificación, han tenido un torneo con altibajos y buscan afanosos entrar al menos como segundos al cierre de las dos vueltas regulares del torneo, para asegurar su pase a la semifinal.

Victoria, bajo la conducción del argentino Hernán 'La Tota' Medina, ha tenido un bajo rendimiento en el torneo, además de enfrentar problemas administrativos, y ocupa la décima casilla con 13 enteros. El jueves, Juticalpa FC medirá fuerzas con Olancho. Con el argentino Mauro de Giobbi como su nuevo entrenador, los 'Canecheros', con catorce puntos, intentarán salir del noveno lugar, ante unos Potros, que dirigido por el colombiano John Jairo López, ha escalado hasta el quinto con 21.

En el tercer partido del jueves, Choloma recibirá al actual líder Real España. La apuesta de los 'Maquileros', que es octavo en la clasificación con catorce puntos, también será por acercarse a los puestos de clasificación para la segunda fase del torneo, a la acceden seis de los once equipos que compiten en el Clausura. Cabe mencionar que los de Carlos 'Chato' Padilla buscan salir de la última posición en la tabla acumulada para evitar descender a la segunda división de Honduras. Por otro lado, Lobos UPNFM, sexto lugar con 17 unidades, tendrá descanso en esta jornada.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 17 DEL CLAUSURA 2026