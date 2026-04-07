Comisión Nacional de Arbitraje no le designó cuarteta a club que no pagó en su último partido: este es el castigo que recibiría

El jueves continuará la fecha 17 con el clásico de Olancho donde Juticalpa FC recibe a los Potros del Olancho FC. Sin embargo, en este duelo no hay designación arbitral asignado según el documento enviado por Relaciones Públicas de la Liga Hondubet.Diario <b>DIEZ</b> conoció que la <b>Comisión Nacional de Arbitraje</b> ha tomado esta fuerte decisión debido a que los directivos de Juticalpa FC (equipo que juega de local) no pagó honorarios a los árbitros que dirigieron el último partido que disputaron de local: es decir ante Olimpia por la fecha 14 donde fueron vapuleados.¿De cuánto es la deuda? Una cuarteta arbitral por partido va costando alrededor de 30,000 lempiras.<b>¿Qué castigo recibirá? </b>Si el Juticalpa no paga antes del encuentro, el equipo perderá los tres puntos ante su máximo rival y tendrá una deuda extra.Hasta el momento no se han pronunciado en Juticalpa y tampoco han saldado su deuda a dos días del juego.