Liga Hondubet

Comisión Nacional de Arbitraje no le designó cuarteta a club que no pagó en su último partido: este es el castigo que recibiría

La Comisión Nacional de Arbitraje anunció este día todas las cuartetas arbitrales para los partidos de la fecha 17, sin embargo, en un duelo no salen los árbitro debido a la deuda dEe un equipo.

  • Comisión Nacional de Arbitraje no le designó cuarteta a club que no pagó en su último partido: este es el castigo que recibiría

    Los árbitros deben ser pagados al finalizar cada compromiso, pero el Juticalpa FC no canceló los honorarios y por eso la Comisión de Arbitraje de la FFH, determinó dejar en blanco la casilla de nombramientos.
2026-04-07

Este miércoles 8 de abril inicia la fecha 17 del torneo Clausura de la Liga Hondubet con dos partidos vibrantes, donde se juegan muchas cosas importantes: liderato, entrar a liguilla y el tema del descenso.

La Comisión Nacional de Arbitraje ha revelado este día la designación arbitral en cada uno de los duelos que se jugarán en las ciudades de Puerto Cortés, Tegucigalpa, San Pedro Sula , Choloma y Juticalpa.

La fecha 17 iniciará con el duelo entre Platense y Génesis FC (3:00 p.m) en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés. El encargado de dirigir este encuentro será David Carrasco. Sus líneas serán Lourdes Noriega y Jafeth Godoy, mientras que el cuarto árbitro será Luis Mejía.

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Dos horas más tarde, la Comisión de Árbitros mandó a Melvin Daniel Matamoros Jr, a pitar el partido entre Olimpia y Victoria en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Sus líneas serán Manuel Aguilar y Arnold García. Su cuarta árbitra será Belkis Flores.

NO TIENEN ÁRBITROS ¿CUÁL ES LA RAZÓN?

El jueves continuará la fecha 17 con el clásico de Olancho donde Juticalpa FC recibe a los Potros del Olancho FC. Sin embargo, en este duelo no hay designación arbitral asignado según el documento enviado por Relaciones Públicas de la Liga Hondubet.

Diario DIEZ conoció que la Comisión Nacional de Arbitraje ha tomado esta fuerte decisión debido a que los directivos de Juticalpa FC (equipo que juega de local) no pagó honorarios a los árbitros que dirigieron el último partido que disputaron de local: es decir ante Olimpia por la fecha 14 donde fueron vapuleados.

¿De cuánto es la deuda? Una cuarteta arbitral por partido va costando alrededor de 30,000 lempiras.

¿Qué castigo recibirá? Si el Juticalpa no paga antes del encuentro, el equipo perderá los tres puntos ante su máximo rival y tendrá una deuda extra.

Hasta el momento no se han pronunciado en Juticalpa y tampoco han saldado su deuda a dos días del juego.

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OTRAS DESIGNACIONES

En el Estadio Rubén Deras de Choloma los árbitros que dirigirán el juego entre CD Choloma vs Real España serán: David Cruz, Shirley Perelló, Edwin de Jesús Romero y Raúl Sarmiento.

La jornada terminará con el clásico entre Marathón y Motagua en el Estadio Morazán. La Comisión tomó la decisión de nombrar a Jefferson Escobar de principal; Jack Rodríguez y Elder Oliva como asistentes y Kevin Ulloa como cuarto.

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Redacción web
Redacción Diez

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