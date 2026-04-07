Comisión Nacional de Arbitraje no le designó cuarteta a club que no pagó en su último partido: este es el castigo que recibiría

Este miércoles 8 de abril inicia la fecha 17 del torneo Clausura de la Liga Hondubet con dos partidos vibrantes, donde se juegan muchas cosas importantes: liderato, entrar a liguilla y el tema del descenso.

La Comisión Nacional de Arbitraje ha revelado este día la designación arbitral en cada uno de los duelos que se jugarán en las ciudades de Puerto Cortés, Tegucigalpa, San Pedro Sula , Choloma y Juticalpa.

La fecha 17 iniciará con el duelo entre Platense y Génesis FC (3:00 p.m) en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés. El encargado de dirigir este encuentro será David Carrasco. Sus líneas serán Lourdes Noriega y Jafeth Godoy, mientras que el cuarto árbitro será Luis Mejía.