Clinton Bennett se refiere al retiro de Romell Quioto de la Selección y se salvó de raparse: "Gracias a Dios se quitó"

El 'Rey de Copas' marcha en la tercera posición del campeonato con 23 puntos luego de 14 jornadas, tras seis triunfos, cinco empates y tres derrotas, solo detrás de Real España que es líder del torneo y Motagua quien se coloca en la segunda puesto de la tabla.

Luego descansar en la fecha 16 de la Liga Hondubet , Olimpia se prepara para afrontar un nuevo compromiso este miércoles 8 de abril, en el que recibirán al Victoria de Hernán Medina, quienes están urgidos de seguir sumando para alejarse de la zona del descenso, por su parte, los albos buscan seguir firme en la pelea por el liderato de la tabla de posiciones.

Clinton Bennett habló en conferencia de prensa donde contó su primera experiencia con la bicolor nacional, lo que aprendió con el nuevo el seleccionador español, también se refirió al retiro de Romell Quioto y evitó raparse luego de su primera convocatoria.

Uno de los jugadores que se ha destacado en este proceso del estratega uruguayo, Eduardo Espinel , ha sido Clinton Bennett quien atraviesa un buen momento futbolístico, siendo titular indiscutible con Olimpia y que lo ha llevado a ser convocado en el nuevo proceso de la Selección Nacional por Francisco Molina .

CONFERENCIA DE PRENSA

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¿Qué esperan del partido contra Victoria, considerando su buen momento futbolístico?

Estamos esperando de todo, todas las expectativas que se vengan. Nosotros tenemos que prepararnos para ese partido, es muy importante porque ya tenemos que empezar a sumar de tres.

¿Cómo te sentiste después del llamado a la selección y cómo has estado en lo personal y en el club?

Muy bien, la verdad. Me he sentido con más confianza, feliz, agradecido con Dios por la oportunidad que me dio y motivado.

Ahora que estás en un nuevo proceso de selección, ¿cómo ves la competencia y qué te dijo el profesor Molina?

Lo veo bien. La competencia es parte de esto, cada compañero tiene que trabajar para estar en el puesto. El profe me dijo que siguiera haciendo lo que venía haciendo y que me siguiera preparando para cuando tenga la oportunidad más adelante.

¿Qué aprendizaje te deja la experiencia en la selección y el caso del castigo a José García?

Es una linda experiencia que gracias a Dios se me dio y que en lo personal me va a ayudar bastante, porque es el sueño de todo jugador poder vestir la camiseta de la selección. Sobre el castigo, no tengo mucho que decir, pero pienso que es bueno para ayudar al fútbol hondureño.

¿Agradecido por qué ya no te van a rapar?

La verdad no sé mucho sobre ese tema, pero estoy feliz al saber que no lo van a rapar a uno. Ya gracias a Dios se quitó eso y es muy bueno para todos los que les toque debutar y feliz porque ya no me van a rapar.

¿Qué piensas sobre el retiro de Romell Quioto de la selección?

Él tomó esa decisión, pienso que es lo mejor para su vida. Estoy feliz por todo lo que le entregó a la selección y por la clase de jugador y persona que es.

¿El profesor Molina se ha acercado a ti y qué te ha dicho sobre lo que debes mejorar?

Sí, el profe se acercó conmigo y me hizo saber las virtudes que tengo que mejorar y las que debo seguir practicando y mejorando. Sobre la alimentación, es algo que uno como jugador profesional tiene que implementar en su vida para llegar a donde quiere.

¿Qué te pide el entrenador en la defensa y cuáles son tus funciones principales?

Más que todo cumplir con el trabajo. Lo principal es sacar el partido en cero, tanto para el portero como para los defensas. El profe pide confianza y sencillez a la hora de jugar atrás y tratar de hacer las cosas bien siempre.



