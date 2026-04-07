Elison Rivas responde al momento que vive Olimpia y esto dijo del FVS en la Liga Nacional: "Nos va a ayudar"

El Club Deportivo Olimpia recibirá este miércoles 8 de marzo al Victoria por la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras en el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa. Los albos llegan a este partido con la misión de sumar de a tres puntos para seguir de cerca los primeros lugares de la tabla de posiciones del torneo liguero, pero tendrán que derrotar a una aguerrida Jaiba Brava que llega con la necesidad de ganar. Previo a este compromiso, Elison Rivas habló en conferencia para los medios de comunicación desde el campamento albo. El lateral merengue dejó claro que el grupo se mantiene unido y enfocado en salir adelante en este tramo decisivo del torneo.

Además, mostró respeto por el Victoria pese a sus dificultades económica, opinó sobre el uso del FVS en el fútbol hondureño y no ocultó su deseo de volver a la Selección Nacional. Por último, habló del retiro de Romell Quioto de la Bicolor y la crítica de Jeaustin Campos al sistema de videoarbitraje en el territorio catracho.

​​​​​-- CONFERENCIA DE PRENSA DE ELISON RIVAS --

Has peleado tu puesto de lateral izquierdo y también en lo grupal, ¿cómo se sienten actualmente con los resultados que se van dando?



El grupo se siente bien. En lo personal, yo me siento muy bien. Tenemos una competencia sana con mi compañero. El grupo está unido, está tranquilo. Sabemos que vamos a salir de esto, vamos a seguir peleando. El partido del miércoles es un partido muy bonito, con un equipo que viene con cosas importantes. Vamos a prepararnos de la mejor manera para poder enfrentar ese partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Cómo visualizan este tramo final de la campaña? ¿Para qué está este Olimpia en estos momentos?



Olimpia siempre está para dar lo mejor de él. Cada partido que toca ahora es como una final para nosotros, porque sabemos que ya son pocos partidos. Entonces, ¿qué? Trabajar de la mejor manera con los compañeros, el grupo, los entrenadores y hasta los directivos para sacar esto adelante. ¿Cómo es enfrentar a un equipo como Victoria que viene con serios problemas económicos, jugadores que no les pagan y que, a pesar de eso, se presentan y quieren salvar la categoría? Y lo otro, ¿soñás con Selección?



Victoria es un equipo que, a pesar de los problemas económicos o ultradeportivos que tenga, siempre es un equipo que viene con garra donde jueguen y tiene buenos jugadores. Admiro mucho a los futbolistas que están en equipos así. Hay que jugar de la mejor manera y, bueno, no es culpa de nosotros lo que está pasando en el fútbol hondureño. Olimpia siempre está para eso, para ganar y ganar. De la Selección, siempre estoy abierto y espero que más adelante, espero no sea tan lejos, poder volver a la Selección y ya no volver a salir de esa lista. ¿Qué piensas del castigo de la Comisión de Disciplina para José García y qué enseñanza puede dejar este tipo de situaciones ahora con la tecnología en el fútbol y el análisis de cómo ves este torneo, el cierre, en esa parte alta que quizás hay dos equipos que han marcado una diferencia en relación a ustedes?



Respecto a mi excompañero García, no sé si lo hizo con mala intención, pero bueno, el fútbol hondureño tiene que darse cuenta de que ya está el VAR, ya existen cámaras que van a estar enfocándote todo el tiempo, que hay que tener cuidado ahora. Sobre el final del torneo, sabemos que tocan partidos duros, son partidos prácticamente de seis puntos para unos equipos y para nosotros para poder seguir arriba. ¿Cómo afrontan una semana sabiendo que el fin de semana se viene el clásico contra Motagua? ¿Qué tan importante es ese partido y cómo se preparan mentalmente para una semana tan complicada?



Primero vamos a sacar los tres puntos el miércoles y ya después, sacando los tres puntos el miércoles, ya pensar para el clásico del domingo y la verdad que va a ser un bonito partido para nosotros, es una revancha y por eso estamos trabajando de la mejor manera, el grupo está tranquilo como se los digo y esperemos sacar los seis puntos en esta semana.