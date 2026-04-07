Elison Rivas responde al momento que vive Olimpia y esto dijo del FVS en la Liga Nacional: "Nos va a ayudar"

Además, mostró respeto por el <b>Victoria </b>pese a sus dificultades económica, opinó sobre el uso del <b>FVS </b>en el fútbol hondureño y no ocultó su deseo de volver a la <b>Selección Nacional</b>. Por último, habló del retiro de <b>Romell Quioto </b>de la Bicolor y la crítica de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/jeaustin-campos-sin-pelos-lengua-deja-dura-critica-fvs-liga-nacional-para-que-sirve-BB30026214" target="_blank">Jeaustin Campos</a> </b>al sistema de videoarbitraje en el territorio catracho.