Jugador del Marathón involucrado en tema de indisciplina da su versión: "Es irresponsable y poco profesional"

Marathón está viviendo temas complicados respecto a la indisciplina en la que han incurrido varios de sus jugadores en la última semana, donde el equipo de Pablo Lavallén ha periddo sus dos partidos al hilo contra Real España y Platense.

DIEZ conoció la información de que seis de sus jugadores faltaron a la ética que rige al club sampedrano y eso tendría enfadado a su director técnico y también a los aficionados del cuadro esmeralda que viene de sufrir sendos golpes al perder a su presidente Orinson Amaya y de caer en la final del Centenario contra Olimpia.

La información dice que André Orellana, Raúl Espinoza, José Aguilera, Axel Alvarado, Carlos Pérez y Bryan Moya estarían en el ojo del huracán por caer en actos de insubordinación, aunque desde el club se llaman al silencio, de momento.