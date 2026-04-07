Jugador del Marathón involucrado en tema de indisciplina da su versión: "Es irresponsable y poco profesional"

<b>Marathón </b>está viviendo temas complicados respecto a la indisciplina en la que han incurrido varios de sus jugadores en la última semana, donde el equipo de<b> Pablo Lavallén </b>ha periddo sus dos partidos al hilo contra<b> Real España </b>y<b> Platense.</b>DIEZ conoció la información de que seis de sus jugadores faltaron a la ética que rige al club sampedrano y eso tendría enfadado a su director técnico y también a los aficionados del cuadro esmeralda que viene de sufrir sendos golpes al perder a su presidente <b>Orinson Amaya </b>y de caer en la final del Centenario contra <b>Olimpia</b>.La información dice que <b>André Orellana, Raúl Espinoza, José Aguilera, Axel Alvarado, Carlos Pérez y Bryan Moya</b> estarían en el ojo del huracán por caer en actos de insubordinación, aunque desde el club se llaman al silencio, de momento.