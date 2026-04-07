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Jugador del Marathón involucrado en tema de indisciplina da su versión: "Es irresponsable y poco profesional"

En el monstruo verde se están viviendo momentos tensos respecto a la indisciplina.

  • Jugador del Marathón involucrado en tema de indisciplina da su versión: Es irresponsable y poco profesional

    José Aguilera es uno de los titulares en el Marathón y ha salido al paso para responder por los actos de indisciplina que se le acusa en redes sociales.
2026-04-07

Marathón está viviendo temas complicados respecto a la indisciplina en la que han incurrido varios de sus jugadores en la última semana, donde el equipo de Pablo Lavallén ha periddo sus dos partidos al hilo contra Real España y Platense.

DIEZ conoció la información de que seis de sus jugadores faltaron a la ética que rige al club sampedrano y eso tendría enfadado a su director técnico y también a los aficionados del cuadro esmeralda que viene de sufrir sendos golpes al perder a su presidente Orinson Amaya y de caer en la final del Centenario contra Olimpia.

La información dice que André Orellana, Raúl Espinoza, José Aguilera, Axel Alvarado, Carlos Pérez y Bryan Moya estarían en el ojo del huracán por caer en actos de insubordinación, aunque desde el club se llaman al silencio, de momento.

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El primero en salir al paso y dar su versión ha sido el pajarito José Aguilera, quien ha desmentido categóricamente las acusaciones en su contra. El lateral izquierdo de 24 años no acepta lo que se ha filtrado.

"Dejo claro que dichas afirmaciones son totalmente falsas. Es irresponsable y poco profesional difundir información sin fundamentos, afectando la imagen de mipersona que trabajo con seridad y compromiso", decía en su story de Instagram.

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"Soy Marathón desde que nací, respeto profundamente este escudo, estos colores y a la afición, y jamás atentaría contra la institución que amo y represento con orgullo", decía parte de su escrito.

LO QUE ESCRIBIÓ JOSÉ AGUILERA:

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