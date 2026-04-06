Tabla de goleadores de la Liga Nacional: sorpresivo jugador le mete presión a Eddie Hernández y así marcha el top

La pelea por el liderato de goleo en la <b>Liga Nacional de Honduras </b>está más encendida que nunca, aunque por ahora hay un nombre que se mantiene firme en la cima: <b>Eddie Hernández, </b>al 'Cañonero del Aguán' no lo han podido bajar de la primera posición.El delantero de la Máquina es líder solitario con 11 anotaciones en 14 jornadas disputadas, y todavía tiene la oportunidad de ampliar su ventaja cuando su equipo enfrente esta noche a <b>Juticalpa FC </b>en el Estadio Morazán. El delantero de 35 años sigue marcando el ritmo en la tabla y quiere despegarse aún más del resto.