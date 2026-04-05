La razón por la que Javier López salió con unos audífonos a la conferencia de prensa: "Yo formo parte del espectro autista"

Javier López ha sorprendido a todos los periodistas deportivas tras salir con audífonos que utilizan las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), El pasado 2 de abril se celebra el día de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el español quiso conmemorar a su hija y a todos los niños que padecen de autismo.

"Es un homenaje a mi hija, que seguramente me está viendo. Ella no puede venir al estadio por el ruido. Yo también formo parte del espectro autista, específicamente con Asperger", dijo en conferencia de prensa. Del mismo modo, habló del funcionamiento del equipo tras ganarle 3-1 al Génesis Policía y lo que busca a falta de pocas fechas de que termine el torneo: "Queremos clasificarnos a la Copa Centroamericana."

CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER LÓPEZ

Profe, ¿qué le ha parecido el partido y cómo evalúa el desempeño de Motagua? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La verdad es que era un partido complicado para nosotros por la dinámica de la semana. El regreso desde Estados Unidos fue difícil para algunos jugadores, especialmente los que estuvieron con la selección. Algunos pudieron viajar, otros no. Ha sido una semana complicada, con poco tiempo de entrenamiento. Aun así, felicito al grupo porque, pese al cansancio, logramos competir. Sabíamos que el rival, jugando en casa, es fuerte y maneja bien la posesión. Tuvimos momentos de buen juego, fuimos eficaces en el área rival y conseguimos tres puntos vitales tanto para la tabla acumulada como para el torneo. Profe, cuéntenos sobre lo que lleva puesto hoy y qué significa para usted el Día del Autismo. Es un homenaje a mi hija, que seguramente me está viendo. Ella no puede venir al estadio por el ruido. Yo también formo parte del espectro autista, específicamente con Asperger. Para mí, el 2 de abril es un día especial, y quise hacerlo visible hoy. Es un homenaje a mi hija, a mí mismo y a todos los niños con esta condición. Muchos usan dispositivos para soportar el ruido en lugares públicos. No es un problema, es una forma distinta de percibir el mundo. Hay que generar empatía, porque muchas veces estos niños son incomprendidos.

¿Qué ha significado para usted vivir esta experiencia, incluso dentro del fútbol? El lado humano es fundamental. Detrás de los entrenadores y jugadores hay personas. Muchos en el club tienen hijos con esta condición. A veces sufrimos por la falta de empatía o conocimiento. Quiero aportar mi granito de arena para dar visibilidad. No son niños que deban cambiar, es la sociedad la que debe comprenderlos que hay personas que perciben el mundo de manera diferente. Muchos de ellos pueden ser grandes profesionales en el futuro. Lo importante es normalizar y respetar todos los días, meses y años a las familias de estos niños. En lo deportivo, ¿cómo maneja la presión por el liderato del torneo? La competencia siempre ayuda a mejorar. Equipos como Real España, Olimpia, Marathón nos exigen más en todos los días. Dependemos de nosotros mismos para ser líderes tanto en la tabla acumulada como en el torneo. Hoy destaco la contundencia en el área rival, algo que debíamos mejorar. Si seguimos creciendo, vamos a lograr nuestros objetivos.