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La razón por la que Javier López salió con unos audífonos a la conferencia de prensa: "Yo formo parte del espectro autista"

¡Todo por su hija! Javier López ha sorprendido en la conferencia de prensa con audífonos especiales que protegen o cancelan los ruidos de los alrededores.

2026-04-05

Javier López ha sorprendido a todos los periodistas deportivas tras salir con audífonos que utilizan las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA),

El pasado 2 de abril se celebra el día de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el español quiso conmemorar a su hija y a todos los niños que padecen de autismo.

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"Es un homenaje a mi hija, que seguramente me está viendo. Ella no puede venir al estadio por el ruido. Yo también formo parte del espectro autista, específicamente con Asperger", dijo en conferencia de prensa.

Del mismo modo, habló del funcionamiento del equipo tras ganarle 3-1 al Génesis Policía y lo que busca a falta de pocas fechas de que termine el torneo: "Queremos clasificarnos a la Copa Centroamericana."

CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER LÓPEZ

Profe, ¿qué le ha parecido el partido y cómo evalúa el desempeño de Motagua?

La verdad es que era un partido complicado para nosotros por la dinámica de la semana. El regreso desde Estados Unidos fue difícil para algunos jugadores, especialmente los que estuvieron con la selección. Algunos pudieron viajar, otros no. Ha sido una semana complicada, con poco tiempo de entrenamiento. Aun así, felicito al grupo porque, pese al cansancio, logramos competir. Sabíamos que el rival, jugando en casa, es fuerte y maneja bien la posesión. Tuvimos momentos de buen juego, fuimos eficaces en el área rival y conseguimos tres puntos vitales tanto para la tabla acumulada como para el torneo.

Profe, cuéntenos sobre lo que lleva puesto hoy y qué significa para usted el Día del Autismo.

Es un homenaje a mi hija, que seguramente me está viendo. Ella no puede venir al estadio por el ruido. Yo también formo parte del espectro autista, específicamente con Asperger. Para mí, el 2 de abril es un día especial, y quise hacerlo visible hoy. Es un homenaje a mi hija, a mí mismo y a todos los niños con esta condición. Muchos usan dispositivos para soportar el ruido en lugares públicos. No es un problema, es una forma distinta de percibir el mundo. Hay que generar empatía, porque muchas veces estos niños son incomprendidos.

Javier López hace uso de audífonos en conferencia de prensa. Foto: Emilio Flores.

Javier López hace uso de audífonos en conferencia de prensa. Foto: Emilio Flores.

 (Johan Raudales)

¿Qué ha significado para usted vivir esta experiencia, incluso dentro del fútbol?

El lado humano es fundamental. Detrás de los entrenadores y jugadores hay personas. Muchos en el club tienen hijos con esta condición. A veces sufrimos por la falta de empatía o conocimiento. Quiero aportar mi granito de arena para dar visibilidad. No son niños que deban cambiar, es la sociedad la que debe comprenderlos que hay personas que perciben el mundo de manera diferente. Muchos de ellos pueden ser grandes profesionales en el futuro. Lo importante es normalizar y respetar todos los días, meses y años a las familias de estos niños.

En lo deportivo, ¿cómo maneja la presión por el liderato del torneo?

La competencia siempre ayuda a mejorar. Equipos como Real España, Olimpia, Marathón nos exigen más en todos los días. Dependemos de nosotros mismos para ser líderes tanto en la tabla acumulada como en el torneo. Hoy destaco la contundencia en el área rival, algo que debíamos mejorar. Si seguimos creciendo, vamos a lograr nuestros objetivos.

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¿Este equipo apunta a terminar invicto y ser campeón?

Primero apuntamos a ser líderes de la tabla acumulada, lo que nos da acceso a la Copa Centroamericana. Lo de terminar invictos no es una obsesión. Prefiero sumar puntos, incluso con alguna derrota. Lo importante es mejorar el rendimiento colectivo e individual. Hay jugadores que deben recuperar su nivel, y en eso estamos trabajando.

¿Cómo prepara al equipo para el tramo final del torneo?

Respuesta:Estamos rotando alineaciones para que todos lleguen en buen nivel. Tenemos una plantilla amplia, pero algunos jugadores deben entender su rol, incluso cuando no inician o son sustituidos. No queremos llegar a la fase final con lesiones. La clave será tener al grupo en su mejor forma cuando realmente se juegue todo.

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Redacción web
Carlos Castellanos

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