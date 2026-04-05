La razón por la que Javier López salió con unos audífonos a la conferencia de prensa: "Yo formo parte del espectro autista"

<b>¿Qué ha significado para usted vivir esta experiencia, incluso dentro del fútbol?</b>El lado humano es fundamental. Detrás de los entrenadores y jugadores hay personas. Muchos en el club tienen hijos con esta condición. A veces sufrimos por la falta de empatía o conocimiento. Quiero aportar mi granito de arena para dar visibilidad. No son niños que deban cambiar, es la sociedad la que debe comprenderlos que hay personas que perciben el mundo de manera diferente. Muchos de ellos pueden ser grandes profesionales en el futuro. Lo importante es normalizar y respetar todos los días, meses y años a las familias de estos niños.<b>En lo deportivo, ¿cómo maneja la presión por el liderato del torneo?</b>La competencia siempre ayuda a mejorar. Equipos como Real España, Olimpia, Marathón nos exigen más en todos los días. Dependemos de nosotros mismos para ser líderes tanto en la tabla acumulada como en el torneo. Hoy destaco la contundencia en el área rival, algo que debíamos mejorar. Si seguimos creciendo, vamos a lograr nuestros objetivos.