Motagua duerme como líder del Clausura luego de imponerse sobre el Génesis PN en la capital

<b>Motagua </b>dormirá como líder del Clausura 2026 tras derrotar este domingo a un <b>Génesis PN</b> que intentó dar pelea en el Estadio Nacional (3-1), en el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga Hondubet. A falta del encuentro que<b> Real España</b> disputará mañana contra <b>Juticalpa </b>para cerrar la jornada, las águilas vuelan hacia lo más alto de la clasificación gracias a los tantos de <b>John Kleber Oliveira </b> en la primera parte, <b>José Alejandro Reyes </b>y <b>Jefryn Macías</b>, ambos en el complemento.