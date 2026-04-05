Motagua duerme como líder del Clausura luego de imponerse sobre el Génesis PN en la capital

Motagua dormirá como líder del Clausura 2026 tras derrotar este domingo a un Génesis PN que intentó dar pelea en el Estadio Nacional (3-1), en el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga Hondubet. A falta del encuentro que Real España disputará mañana contra Juticalpa para cerrar la jornada, las águilas vuelan hacia lo más alto de la clasificación gracias a los tantos de John Kleber Oliveira en la primera parte, José Alejandro Reyes y Jefryn Macías, ambos en el complemento.

Los azules, dirigidos por el español Javier López, empataron con la 'Máquina' al sumar 29 puntos, pero se colocan en la cima por mejor diferencia de goles (15/9). Además, tienen un compromiso pendiente frente al Victoria. El partido comenzó con una acción brillante de Kleber al minuto 15, quien eludió con gran elegancia al portero Dayan Rodríguez y definió con un derechazo que se alojó en el fondo de la red. Este tanto significó su tercera anotación consecutiva en la presente campaña, confirmando su excelente momento de forma. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Motagua siguió buscando ampliar la ventaja. Al 31', Denis Meléndez sorprendió con un remate potente desde larga distancia, pero el Rodríguez reaccionó de manera felina para desviar el balón.

Cuatro minutos después, Kleber tuvo otra clara oportunidad de anotar su doblete, pero su zurdazo dentro del área se fue por encima del arco, dejando escapar una ocasión que pudo sentenciar el encuentro en la primera parte. El complemento estuvo lleno de emociones. El Génesis casi empata al 51', cuando un remate de Bryan Félix pasó rozando el palo. Motagua respondió al 60' con un cabezazo de Luis Vega, tras un tiro de esquina ejecutado por Rodrygo Gómez, que también estuvo cerca de anotar. La resolución llegó en la recta final del partido. Al 79', Alejandro Reyes aumentó la ventaja del 'Ciclón' con un zurdazo que se desvió en la defensa rival y dejó sin reacción a Rodríguez.



El descuento del Génesis vino en los minutos finales por un polémico penal que Marcelo Santos le cometió a Gabriel Araújo en la salida de un córner. El técnico Javier López pidió revisar la jugada en el FVS porque consideraba que no había infracción. El árbitro Julio Güity fue a chequear la misma y luego de un par de minutos, determinó que sí había una carga del capitán de Motagua sobre el brasileño. Fue el propio Araújo quien se encargó de ejecutar el lanzamiento al 90' y no falló con un disparo al palo izquierdo del portero Luis Ortiz. Ya en el descuento, el equipo local se fue encima buscando sentenciar la victoria, y lo consiguió con el tanto de Jefryn Macías al 95'.

Cabe mencionar que la próxima cita para los azules será el jueves cuando visiten San Pedro Sula para medirse ante un Marathón en horas bajas. El cuadro verdolaga afrontará dicho encuentro tras sufrir dos derrotas consecutivas, ante Real España y Platense, por lo que está obligado a vencer a un Motagua que llegará inspirado.