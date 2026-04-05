Tabla de posiciones: Victoria se escapa del descenso, Motagua vuelve a la cima y Platense sueña con liguilla

¡Nuevo líder en el Clausura 2026-27! Motagua sigue por buen camino en el campeonato y esta tarde lo siguió <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-genesis-pn-en-vivo-liga-nacional-honduras-partido-estadio-nacional-LL29998157" target="_blank">revalidando tras derrotar 3-1 al Génesis Policía en el Estadio Chelato Uclés.</a></b>Jhon Kleber anotó en el primer tiempo y Alejandro Reyes amplió la ventaja en el complemento. Sin embargo, el Génesis puso a sufrir al Ciclón tras el descuento en el 90 de Gabriel Araujo, pero Jefryn Macías culminó la historia con un golazo.