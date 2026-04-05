Tabla de posiciones: Victoria se escapa del descenso, Motagua vuelve a la cima y Platense sueña con liguilla

¡Nuevo líder en el Clausura 2026-27! Motagua sigue por buen camino en el campeonato y esta tarde lo siguió revalidando tras derrotar 3-1 al Génesis Policía en el Estadio Chelato Uclés. Jhon Kleber anotó en el primer tiempo y Alejandro Reyes amplió la ventaja en el complemento. Sin embargo, el Génesis puso a sufrir al Ciclón tras el descuento en el 90 de Gabriel Araujo, pero Jefryn Macías culminó la historia con un golazo.

Con este resultado, el equipo azul sigue invicto con 13 partidos y sumó 29 puntos, mismos que tiene el Real España que juega mañana ante Juticalpa para cerrar la fecha 16. A esto hay que sumarle que Motagua tiene dos partidos menos que los aurinegros. En el tercer puesto está el Olimpia, equipo que descansó esta fecha, con 23 unidades. Le siguen Marathón y Olancho con 21 puntos. En el sexto puesto se quedaron los Lobos de la UPN con 17 unidades tras caer 3-2 ante el Victoria que escaló a novena posición para llegar a los 13 puntos, mismos que tiene el Génesis y Juticalpa que son décimos y undécimos , respectivamente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Platense, quien regresó a la victoria en el Clausura, escaló a la septima posición con 14 puntos, mismos que el Choloma.

TABLA ACUMULADA POR EL NO DESCENSO DE HONDURAS

El equipo dirigido por el argentino Hernán "La Tota" Medina rompió una racha negativa de cinco derrotas consecutivas y dio un paso fundamental hacia la salvación. Con este resultado, Victoria abandona el último lugar al alcanzar los 27 puntos, mientras que Choloma cae al fondo de la tabla con 24 unidades.