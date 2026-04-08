Roger Rojas le responde a Rambo de León: "A veces el exjugador cree que porque jugó tiene el derecho"

El exjugador de Olimpia y ahora analista deportivo respondió a las valoraciones que hizo Rambo sobre la solicitud de dirigir una selección.

2026-04-08

Formar parte de las selecciones de Honduras siempre es un sueño para los exjugadores que un día defendieron dicha camisa y que comenzaron su proceso en la formación técnica.

En los últimos días, Julio César Rambo de León hizo pública la petición enviada a FFH para tener un puesto al frente de las selecciones menores.

Esta petición ha generado muchas opiniones encontradas y una de ellas es la de el exjugador del Olimpia, Roger Rojas, quien salió al paso siendo muy contundente.

"Yo le tengo un gran cariño a Rambo, lo admiro muchísimo y tampoco pretendo que se arme polémica. Él se ofrece, pero hay muchos entrenadores que ya sacaron todas las licencias y eso es más que todo (requisito) para poder dirigir una selección mayor", comentó en programa de RadioHouse.

El RoRo aprovechó el momento para mandarle un claro mensaje a Rambo en lo que respecta a la preparación que debe de tener.

"Él tiene que terminar todas las licencias. Que Rambo termine todas sus licencias y que le ofrezcan una Sub-17, una Sub-20, una Sub-21, ¿por qué no una mayor? Pero Rambo se ofrece cuando no sé si tiene todas sus licencias".

Para finalizar su intervención, Roger Rojas tiró tremendo dardo no sólo a Rambo de León, sino a mucho exjugadores de fútbol.

"A veces el exjugador cree que porque jugó tiene el derecho que otros que no jugaron. No sé si Rambo se va a enojar conmigo. No lo pretendo, hermano, te admiro mucho".

