Roger Rojas le responde a Rambo de León: "A veces el exjugador cree que porque jugó tiene el derecho"

Esta petición ha generado muchas opiniones encontradas y una de ellas es la de el exjugador del Olimpia, <b>Roger Rojas</b>, quien salió al paso siendo muy contundente."Yo le tengo un gran cariño a Rambo, lo admiro muchísimo y tampoco pretendo que se arme polémica. Él se ofrece, pero hay muchos entrenadores que ya sacaron todas las licencias y eso es más que todo (requisito) para poder dirigir una selección mayor", comentó en programa de RadioHouse.El RoRo aprovechó el momento para mandarle un claro mensaje a Rambo en lo que respecta a la preparación que debe de tener."Él tiene que terminar todas las licencias. Que Rambo termine todas sus licencias y que le ofrezcan una Sub-17, una Sub-20, una Sub-21, ¿por qué no una mayor? Pero Rambo se ofrece cuando no sé si tiene todas sus licencias".Para finalizar su intervención, Roger Rojas tiró tremendo dardo no sólo a Rambo de León, sino a mucho exjugadores de fútbol."A veces el exjugador cree que porque jugó tiene el derecho que otros que no jugaron. No sé si Rambo se va a enojar conmigo. No lo pretendo, hermano, te admiro mucho".