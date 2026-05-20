Pablo Lavallén vs Javier López: Los técnicos marcados por muchas curiosidades

Los técnicos finalistas tienen el mismo sueño de levantar la copa en este Clausura 2025/2026 de Honduras, pero están divididos por muchas curiosidades. "Comencé a dirigir a los 14. Me empezó a gustar más entrenar porque me aburría jugar", confesó López, el DT motagüense que padece de Asperger. Quizá allí radica su gran pasión por el fútbol: "Está relacionado con el síndrome".

Uno es argentino y el otro es español. Desde allí, desde lo cultural, ya se nota una marcada diferencia. Tan clara como que Pablo Lavallén fue un reconocido jugador en el River Plate de su país, mientras que Javier López decidió abandonar su sueño de ser futbolista a los 16 años.

Del otro lado, el hombre que estuvo 22 años en River se vio marcado por su paso por el fútbol mexicano: allí se reencontró con Dios y cambió el catolicismo por la fe evangélica.

"Me amigué con Dios, al que odiaba porque mi mamá murió de cáncer”, reveló en su momento el hombre al que han confundio con su parecido colega Diego Cocca. Si Pablo es evangelista, Javier estudió en un colegio marista (católico).

Las vivencias de vida son muchas, como que Lavallén tras el retiro trabajó en un kiosko de diarios y revistas. Los dos llegan separados por distintas peculiaridades, pero unidos por el sueño de la consagración...



LAS CURIOSIDADES DE LOS ENTRENADORES FINALISTAS



JAVIER LÓPEZ



1.- Empezó a dirigir a los 14 años de edad. Javier López comenzó a dirigir a un equipo sub-13 desde muy joven. "Me empezó a gustar más entrenar que jugar. Me aburría mucho jugar. Yo empecé a entrenar con 14 años. A los 16 dejé de jugar y me dediqué excluivamente ser entrenador", reveló.



2.- Padece el síndrome de Asperger. El español confesó que padece del síndrome de Asperger, que forma parte trastorno del espectro del autismo. Lo detectó después de que nació su hija, quien tiene la misma condición. "Centramos todo nuestra energía en algo que nos gusta", dijo.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

3.- Dirigió la Escuela de Real Madrid en México. Fue entrenador de la Escuela del Real Madrid en México y es confeso aficionado de los Blancos. "Ahí aprendí a saludar a la gente cuando llegas a un lugar, y también a despedirte. La camisa del Real Madrid implica una responsabilidad muy grande y valores", contó.

4.- Estudió en un colegio religioso. En su natal España, estudió en un colegio marista (religioso) hasta sus 13 años de edad. En el instituto tenía buena relación con un padre y fue él quien le pidió que dirigiera el equipo sub-13 del centro educativo.

5. Derribó a los gigantes de Centroamérica con Antigua. Su gran carta de presentación fue con Antigua de Guatemala en la Copa Centroamericana 2024. Clasificó en un grupo en el que Olimpia quedó eliminado y en cuartos despachó a Saprissa con un 3-0. Llegó hasta semifinales.

PABLO LAVALLÉN

1.- Lo confunden con el técnico Diego Cocca. Era habitual que lo confundieran con su amigo y entrenador Diego Cocca. Eso se plasmó con un periodista. "Me hizo 20 minutos de entrevista y luego me agendó en el teléfono y puso el nombre de Diego. Es una especie de mellizo”, relató.



2.- Odiaba a Dios porque su madre murió de cáncer. Cuando jugaba en Tiburones Rojos de México pasó momentos muy malos en lo anímico. "Creía que me estaba volviendo loco y fue cuando me acerqué a Dios, me amigué con Dios, al que odiaba porque mi mamá murió de cáncer a mis 15 años”, expuso.



3.- Se hizo evangelista en suelo mexicano. Tras reencontrase con Dios, cambió su religió y se convirtió en evangelista. "Yo me crié en una familia católica, pero después de los treinta años empecé a investigar y me convertí en cristiano evangélico. Es una manera de vivir", reveló.



4.- Lavallén es un declarado "lavolpista". Pablo considera que uno de los hechos fundamentales en su carrera fue haber sido dirigido por Ricaro Lavolpe en el Atlas de México. Él se considera un "lavolpista" declarado. “Es con quien más aprendí”, supo confesar.



5.- Trabajó en un kiosko de diarios y revistas. Inmediatamente que se retiró como futbolista profesional, se puso a trabajar en un kiosco de diarios y revistas que puso junto con su padre. "Me hizo salir de la burbuja del fútbol y te encontrás con la realidad de la gente”, manifestó.