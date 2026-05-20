Héctor Vargas lanza su favorito y destaca la figura de la final Marathón-Motagua

Héctor Vargas es una voz autorizada para hablar de fútbol, un técnico con gran recorrido a nivel nacional y el último en lograr una corona para el equipo verdolaga Marathón. A las puertas del primer partido de la gran final entre Marathón y Motagua, el timonel visitó la Sala de Redacción de Diario DIEZ, donde sostuvo una larga charla, donde destacó los aspectos positivos de cada equipo y los errores que han cometido.

El león de Formosa, no dejó escapar la gestión que han realizado sus colegas al frente de los dos equipos, donde ambos buscan su primer corona en la Primera División de Honduras. ¿Cómo ve este encuentro profe? ¿Cómo llega cada equipo?

Yo creo que llegan bien los dos, llegan parejos, creo que es muy similar a lo que nos tocó enfrentar allá en el 2018. Tienen buen equipo, tanto Motagua como Marathón. Yo digo que los cinco equipos, incluyendo los otros, tenían toda la posibilidad de estar en esta instancia, al margen de la posición que hayan clasificado. Yo lo veo ajeno, tenía menos equipo que los demás, pero sí, también tenía varios jugadores que habían salido campeones entonces, me parece a mí que va a estar muy pareja la serie, la equivocación que se tenga se lo puede pagar caro el equipo que lo tenga y va a ser fundamental para mí, por lo menos para Marathón, irse con un resultado positivo para Tegucigalpa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Por qué le ha costado a Marathón tanto poder hacerse del título?

Yo estuve en el 2018 que fuimos campeones, que fue la primera final que me tocó y después estuve creo que en el 2021, que fue después de la pandemia, cuando le ganamos la final del grupo al equipo de Troglio y después perdimos la final del torneo. Yo creo que lo de Marathón fue gradual en la parte económica y en la parte institucional. Cuando yo vine en el 2018, yo me acuerdo que el ex presidente Yankel estaba en Estados Unidos, Orison estaba atosillado con las deudas que se tenía el club. Ahora es un Marathón distinto, con una sede muy linda, con un hotelito adentro de la sede, con las canchas en perfectas condiciones, con un plantel remunerado mucho mejor que en la época que me tocó a mí. Entonces me da la impresión que tiene que ser ahora, el torneo pasado ya tuvo la posibilidad de llegar a una final. No por casualidad llega otra vez de nuevo porque tiene un buen plantel. Así que realmente no tuvo la posibilidad de ser campeón anteriormente.



¿Cuánto ayuda o cuánto favoritismo puede ganar Maratón después de pelear esta triangular con los dos equipos grandes que restaban?

Yo creo que tiene un poquito la suerte del campeón. Si hablamos de un partido difícil, el partido de Olimpia fue difícil, pero el partido más difícil para mí se facilitaron un poquito las cosas a Marathón con el tema de las expulsiones. Creo que es el primer partido, me acuerdo que cuando estuvo en el pentagonal, el primer partido me tocó contra Motagua y lo terminamos perdiendo porque Motagua aprovechó un contragolpe de un penal que había errado anteriormente Yustin Arboleda.

Entonces el haber ganado ese partido con la expulsión de dos futbolistas de España, le dio tres puntos y le dio la posibilidad de cerrar después con posibilidad que con un empate pasaba. Entonces ese partido difícil lo logró. Yo creo que me parece que ahora se viene el partido crucial de local y como nos decía Bilardo a nosotros, si tenés que saber por qué ganaste para después no preguntarte por qué perdiste. Entonces aquí aprovechar, manejar la situación, entender un poquito el clima que se va a tener de presión por ser local y a partir de ahí saber que son 180 minutos y jugar una final sin desesperarse. ¿Cree que Marathón ha contado con la suerte de campeón?

Los dos, Motagua también tuvo suerte porque Génesis tuvo un momento en que pudo haberle ganado el partido porque sí tuvo su oportunidad el partido anterior. La presión de ganar a Motagua por un momento los envolvió y pudo haber ampliado el marcador a Génesis. Acertó Motagua después con un gol de Portillo ahí, de derecha, lateral izquierdo, yo lo hice debutar a Clever Portillo en Liga Nacional con el vida. ¿Usted tuvo algún problema cuando salió campeón con Maratón? ¿Tenía algún problema con los futbolistas?

Con el tema del VAR mejor dicho, yo creo que fue un poquito desviarse de la atención. Yo creo que Marathón tenía que haber clasificado de mejor posición, pero se enfrascó tanto, igual que pasó con el España. Yo creo que el España también tenía que haber terminado en primer lugar antes porque lo de Motagua fue muy irregular sobre el final. Tanto así que pierde con la UPNFM un partido que podía haber terminado ganando las vueltas y se enfrascaron tanto el técnico de España como el técnico de Marathón en el tema de que eran castigados, que estaban equivocados que el VAR, que la situación no lo favorecía. Entonces me parece que se desviaron un poco y cuando retomaron el curso de enfocarse en su equipo. ¿Ha visto bien a Farioli? ¿Usted lo conoce?

Sí, lo vi. Yo en Argentina no tenía noción. Tengo mucho tiempo sin ir a Argentina, pero sí, realmente uno ve fútbol de primera. A veces cuando no se juega en primera uno lo ve poquito, pero sí, hay muy buenos jugadores. En el caso de Farioli en Argentina hay muchos jugadores que juegan en la segunda división. A veces, allá se llama Argentino A, Argentino B, Nacional B, entonces en la segunda división. Hay muy buenos jugadores. Entonces Farioli reúne todos esos requisitos y la lesión lo afectó bastante. Yo cuando lo vi jugar me sorprendió y la vuelta no me sorprendió porque si estaba en el físico que estaba bien. Podía rendir de esa manera. ¿Anímicamente siente que Marathón llega mejor por dejar fuera a dos favoritos como Olimpia y Real España?

Yo creo que llega mejor porque es el que estaba más lejos de la posición porque terminó en quinto lugar Marathón. Entonces llegar a una final tocándole tanto España que terminó primero como Olimpia que también siempre es candidato. Anímicamente está reconfortado sin ninguna duda que llega a la mejor posibilidad, pero en la final eso dura diez minutos o veinte minutos. En el primer acierto o en el primer error. De cualquiera de los dos equipos, todo se desvirtúa, entonces son ciento ochenta minutos que tenés que mantener la calma, tenés que tratar de ver de qué manera tenés acierto. A mí me tocó jugar diez finales. De los cuales me tocó ganar seis. Entre Copa y Supercopa y Liga. No siempre se acierta en esa distancia. He cometido errores yo como entrenador y he visto cometer errores también otros entrenadores cuando me tocó enfrentarlos. ¿Cuánto puede ayudar que Marathón tenga en su plantilla jugadores campeones como Rubilio Castillo, Jonathan Rougier, Henry Figueroa y Maylor Núñez?

Ahora un poco el tema está en qué intensidad le puede llegar a poner. Hay una palabra que en fútbol dice que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelón. Entonces a veces la experiencia te sirve pero a veces el físico no te da para soportar esa intensidad de una final.



¿Qué fue lo que lo convenció que ese equipo podía llegar a ser finalista y ser campeón?

El tema es gestionar dentro de los jugadores que tenés, entender qué jugadores tenés para realmente potenciarlo. El otro día me comentaba Ramiro Rocca, el tema cuando yo llegué a España en ese momento que decía yo que lo había potenciado a todos: A Getsel Montes, a Devron a todos que después estando último (16:36) En seis partidos perdidos consecutivos se llegara a un récord de partidos de 11 o 12 partidos ganados.