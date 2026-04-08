Javier López habla de la indisciplina que vive Marathón y avisa: "No es una presión estar invicto, es un privilegio"

Motagua vuelve a verse las caras ante Marathón en el clásico de las "Emes" este jueves 09 de abril en San Pedro Sula. El 'Ciclón' llega invicto a este duelo y en la previa, el entrenador español Javier López, habló con los medios de comunicación sobre la actualidad de su equipo y lo que le faltó en el juego ante el Génesis PN en la jornada pasada.

El estratega fue claro con los aspectos que deben mejorar pese a mantenerse peleando por el liderato. En la misma línea, resaltó el trabajo que han realizado: "Hay un aspecto que sí me tiene muy contento y es esa contundencia ofensiva que mostramos el otro día".

Asimismo, fue consultado por las recientes críticas que ha recibido el FVS. Javier López salió en defensa del sistema y expresó que "no comparto la opinión de algunos colegas" y aseveró: "empezó e irá mejorando".

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El estratega español también fue consultado sobre el tema de indisciplina que rodea al Marathón y algunos de los jugadores que han sido señalados. López no se escondió y puso de ejemplo la situación que vivió hace unos meses con el Ciclón Azul.

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DECLARACIONES DE JAVIER LÓPEZ

¿Qué cambiar del último partido? Motagua venía siendo uno de los equipos que mejor jugaba y el último no fue el mejor.

Coincido contigo en que no fue uno de nuestros mejores partidos. Afortunadamente pudimos sacar los tres puntos y creo que fue un buen resultado. ¿Qué cambiar? Bueno, te comentaba también la semana pasada que había sido una semana un poquito complicada para el grupo por el viaje a Estados Unidos, el regreso que fue muy accidentado, los compañeros que regresaban de la selección. Hemos podido trabajar con normalidad estos dos, tres días. Y bueno, espero, como les decía a los chicos, estamos en el momento más importante de la fase regular y tenemos que mostrar esas señas de identidad que nos han llevado a estar en la parte alta de la clasificación: orden, disciplina, concentración, buen manejo del balón, volumen de juego, amplitud, profundidad y luego mucha contundencia en las dos áreas.



Creo que nos faltó volumen de juego el otro día, nos faltaron llegadas y lo que sí tuvimos fue contundencia, y eso es algo que tenemos que mantener de aquí al final porque hubo otros partidos que jugamos muy bien, que tuvimos siete u ocho ocasiones de gol y que solo fuimos capaces de hacer un gol. Dentro de que no fue nuestro mejor partido hay un aspecto que sí me tiene muy contento y es esa contundencia ofensiva que mostramos el otro día.

Hoy se habla mucho de que Motagua es el gran favorito para poder alzar el título, ¿su equipo está altamente capacitado para manejar todo este tipo de presiones?



El grupo es muy autocrítico. Tú comentas que estamos haciendo cosas bien y es cierto, por eso estamos ahí. Pero también hay cosas en las que podemos y debemos mejorar y en eso estamos trabajando, es decir, en mejorar nuestras áreas de oportunidad. No es una presión estar invicto, todo lo contrario, es un privilegio estar invicto en este momento y, desde luego, estamos en la mejor disposición para mantener esto que tenemos el mayor volumen de tiempo posible. Y la mejor forma de hacerlo es ocupándonos en mejorar esos aspectos en los que tenemos que dar un pasito al frente para poder mantener el estatus que tenemos.

¿Qué le ocupa a usted en este punto del torneo? ¿Mantener un invicto? ¿Llegar a cerrar de primero? ¿Mantener ese privilegio de cerrar primero para una triangular?



Ese es un objetivo final, lo que nos ocupa es que tenemos que hacer para lograrlo. Que los que estén en el campo nos muestren en todo momento su mejor versión, que el equipo siga creciendo en esas señas de identidad: orden, disciplina, de ser un equipo muy difícil de batir, de tener un volumen de juego superior al del rival, de que las ocasiones de gol que generemos tengamos un acierto del 50-60%, es decir, que seamos muy contundentes en el área del rival. Que sigamos siendo un equipo que empieza con 11 y termina con 11, que parece poco importante, pero estamos viendo que en varios partidos de la Liga hay equipos que empiezan con 10 y terminan con 10. Es decir, hay una serie de aspectos que son los que nos tenemos que ocupar y, si nos ocupamos de ellos y los hacemos bien, lo demás va a venir por añadidura. Si no, nos van a ir alcanzando nuestros rivales y tenemos claro que queremos mantener ese estatus, queremos mantener esos privilegios y, por lo tanto, eso es lo que nos estamos ocupando.