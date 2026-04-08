Javier López habla de la indisciplina que vive Marathón y avisa: "No es una presión estar invicto, es un privilegio"

<b>Me gustaría conocer su opinión con respecto al FVS. ¿Qué le ha parecido hasta el momento? Porque ha habido varios técnicos que no están muy conformes todavía con la ejecución.</b><br /><br />Bueno, siempre digo que tenemos que ver el punto de partida y a dónde queremos llegar. Estoy muy contento. No comparto la opinión de algunos colegas. Sí la compartía cuando no lo teníamos y ahora que lo tenemos, pues como todo, empezó e irá mejorando y cada vez las decisiones arbitrales, que seguirán siendo polémicas algunas de ellas, porque al final depende del criterio del árbitro. El otro día tuvimos un par de ejemplos en nuestro partido: si Rodrigo molesta o no molesta al portero en el gol de Alejandro, si es o no penalti el de Marcelo.<br /><br />Eso, al final, independientemente de que lo vuelvan a ver, siempre va a generar polémica porque para unos hubo contacto y no fue suficiente, para otros hubo contacto y fue suficiente. Es decir, eso no lo vamos a poder erradicar nunca, porque al final es un ser humano el que va a tener que tomar una decisión sobre algo que no es estricto y cerrado. Es algo que queda a su percepción y a su criterio. Entonces yo creo que ahí los entrenadores también tenemos que entender que esto es de esta manera. A partir de ahí sí tienen la ayuda. El otro día vimos una tarjeta roja que inicialmente no lo era y que realmente era una tarjeta roja y que no tiene ni tan siquiera discusión. Es decir, creo que están siendo más justos los arbitrajes ahora y hay que dejar ese margen que siempre depende de un ser humano, de su opinión y de su criterio.<b>¿Cómo es enfrentar a un Marathón envuelto en una polémica de redes, de jugadores que constantemente tienen alta indisciplina? ¿Cuánto puede afectar a su equipo o beneficiar lo que pase en este otro club?, y ¿qué opinión puede dar del Búho Meléndez, que en los últimos días fue cuestionado por su trabajo en la Selección?</b><br /><br />Empiezo por la segunda. 'Búho' hizo un partidazo con la Selección, ese es mi criterio. Enfrente estaba el jugador más habilidoso de Perú y solo tuvo una acción, un duelo ahí que tropezó, cayó. Y hay más jugadores en el equipo. Cuando se va un jugador por banda, pues hay más acciones que son las del juego. A partir de ahí creo que tuvo un partido muy bueno y creo que por eso el profe lo mantuvo 90 minutos en el campo.<br /><br />Lo segundo, a nosotros no nos afecta en absoluto. Quiero recordarles que hace menos de dos meses el entrenador había dimitido, el entrenador se peleaba con los jugadores. Y estoy hablando de este entrenador que está aquí sentado, no estoy hablando del de Marathón. El entrenador insultaba a sus jugadores, etcétera. Es decir, ya lo hemos vivido desde nuestro punto de vista: las redes sociales, las mentiras, las exageraciones, las distorsiones. Y ya ves lo que nos ha afectado a nosotros: absolutamente nada. Un mes y medio después el entrenador fue renovado, el equipo está en disposición de ser primero en la fase regular, el equipo está invicto. <br /><br />Entonces nos miramos en el espejo, le cambiamos el nombre al equipo, le cambiamos el nombre al entrenador, le cambiamos el nombre a los jugadores de la plantilla. Lo tuvimos al revés hace siete u ocho semanas y no supuso absolutamente nada más que unirnos, darnos cuenta de que hay gente que no nos quiere bien en el exterior, unirnos en la interna y sacar toda la fortaleza que tiene este club, este proyecto, esta plantilla, este cuerpo técnico, esta afición. Y ya ves que al final no ha sido algo negativo para nosotros.<br /><br />Por lo tanto, nosotros nos preocupamos de nosotros. No sé qué esté pasando en Marathón, no tengo ni la más mínima idea, no es algo que nos ocupe, bastante tenemos con lo nuestro. Y como dije en su momento, nosotros estamos tan enfocados en nuestros objetivos, en nuestro camino, en nuestro proceso, en qué tenemos que hacer para conseguir nuestros objetivos, y lo tenemos muy claro, lo que tenemos que hacer para alcanzarlos.