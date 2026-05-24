Motagua vs Marathón, Gran Final de Honduras: hora y canal de TV

Este domingo se paraliza Honduras porque hay nueva definición por el título en la Liga Nacional. La primera división catracha verá cómo el Motagua y Marathón pujan por un nuevo campeonato que adornará sus vitrinas. Los azules van por la 20, mientras los verdes por la 10.

Este será el segundo duelo de la serie, en la ida igualaron 1-1 en la cancha del estadio Morazán de San Pedro Sula, los azules se habían adelantado por John Kleber Oliveira vía penal, pero Brian Farioli en el último minuto decretó el empate.

Ahora todo se definirá en el Nacional José de la Paz Herrera, cuyo partido está programado para que de inicio a las 5:00 de la tarde y que podrán seguir a través de diez.hn.

Los sampedranos llegan a Tegucigalpa con una senda baja como lo es la de Alexy Vega, que salió lesionado del tendón de Aquiles en el inicio del segundo tiempo del primer choque; las águilas únicamente tienen la baja de Romario Da Silva, operado de la tibia y lesionado en las Triangulares.