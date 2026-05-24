Motagua vs Marathón, Gran Final de Honduras: hora y canal de TV

Este domingo se paraliza Honduras porque hay nueva definición por el título en la Liga Nacional. La primera división catracha verá cómo el Motagua y Marathón pujan por un nuevo campeonato que adornará sus vitrinas. Los azules van por la 20, mientras los verdes por la 10.
Este será el segundo duelo de la serie, en la ida igualaron 1-1 en la cancha del estadio Morazán de San Pedro Sula, los azules se habían adelantado por John Kleber Oliveira vía penal, pero Brian Farioli en el último minuto decretó el empate.
Ahora todo se definirá en el Nacional José de la Paz Herrera, cuyo partido está programado para que de inicio a las 5:00 de la tarde y que podrán seguir a través de diez.hn.
Los sampedranos llegan a Tegucigalpa con una senda baja como lo es la de Alexy Vega, que salió lesionado del tendón de Aquiles en el inicio del segundo tiempo del primer choque; las águilas únicamente tienen la baja de Romario Da Silva, operado de la tibia y lesionado en las Triangulares.
El Marathón de Pablo Lavallén encara su segunda final al hilo y va en busca de su décima copa, después de ganar la última en el 2018 bajo la batuta de del argentino Héctor Vargas, precisamente contra su rival de turno. Los esmeraldas vienen de recibir tres mazazos en las últimas finales que disputó, todas contra Olimpia.
En las dos vueltas regulares del torneo Clausura, Marathón cerró en el quinto lugar con 27 puntos en 20 partidos, pero en el triangular se impuso ante el Real España y Olimpia.
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Lavallén, que asumió la dirección de los panzas verdes en junio de 2025, busca en un segundo intento que su equipo levante la décima copa, lo que no pudo el año pasado, en el centenario de fundación del club ante el Olimpia.
Motagua, que desde agosto de 2025 es dirigido por Javier López, quien sustituyó en el banquillo al argentino Diego Vázquez, finalizó en el segundo al cierre de las vueltas regulares con 39 enteros, uno menos que Real España. En las triangulares dejó en el camino a Génesis, del portugués Fernando Mira, y a Olancho, dirigido por el colombiano John Jairo López.
Los dirigido por López levantaron su última copa, la 19, en diciembre de 2024, venciendo en la final a Olimpia. Con el argentino Vázquez Motagua ganó seis campeonatos.
Hora y canal que transmite final del fútbol hondureñoHora: 5:00 PMCanal: Deportes TVC
FICHA DEL PARTIDO MOTAGUA VS MARATHÓN
Razón: Juego de vuelta de la final del Clausura 2026
Hora: 5:00 pm
Canal que transmite: Deportes TVC
Árbitro: Said Martínez
Posibles alineaciones:
Motagua: 22. Luis Ortíz, 4. Luis Vega, 34. Giancarlo Sacaza, 17. Clever Portillo, 35. Cristopher Meléndez, 23. Alejandro Reyes, 5. Óscar Discua, 8. Denis Meléndez; 7. Jorge Serrano, 27. Jefryn Macías y 19. Rodrigo de Olivera.
Marathón: 1. Jonathan Rougier, 27. Carlos Pérez, 3. Kenny Bodden, 4. Javier Rivera, 14. Javier Arriaga, 5. Francisco Martínez, 21. Carlos Pérez, 9. Brian Farioli, 10. Damín Ramírez, 30. Cristian Sacaza y 79. Rubilio Castillo.