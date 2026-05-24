Berríos no se calla y responde a Santos tras su exabrupto: "Como profesional..."

En el día de la final de vuelta contra Motagua, tras el empate 1‑1 en el partido de ida, Mario Berríos, director deportivo del Marathon, tomó los micrófonos de DIEZ para hablar del partido que define el nuevo monarca hondureño tras un bicampeonato del Olimpia, que quedó fuera en laliguilla.

La leyenda verdolaga se refirió a la mentalidad del equipo, al mensaje de Marcelo Santos y al momento sensible de Alexy Vega. En un tono mesurado pero firme, dejó en claro que el club no ve el partido como una simple revancha, sino como una nueva oportunidad clave para alcanzar el objetivo soñado por todo el cuadro morado.

“No, no se toma como una revancha por la final perdida en enero, se toma como una oportunidad más de pelear por un objetivo que se traza al inicio del torneo, estamos luchando y esperamos celebrar que es tanto lo que deseamos como marathones”, comenzó diciendo.

Respecto a las declaraciones hechas por Marcelo Santos en el banderazo de anoche, donde el capitán de Motagua afirmó que “hagan sentir al Marathon como equipo chico, que es lo que es”, Berríos reaccionó en tono de reproche, pero sin cruzar la línea del insulto. Subrayó que un profesional debe preservar el respeto hacia las instituciones del fútbol, especialmente cuando el ambiente alrededor de la final se vuelve más intenso.