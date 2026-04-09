Tota Medina explica la situación económica del Victoria y apunta al FVS: "Es difícil cobrar un penal en contra de Olimpia"

El entrenador del Victoria, Hernán 'Tota' Medina, analizó el duro momento que atraviesa su equipo, dejando claro que la situación económica no puede desligarse del rendimiento dentro del campo.En la previa del duelo ante Olimpia, el técnico reconoció que las dificultades extradeportivas impactan directamente en el futbolista, quien debe competir mientras lidia con preocupaciones personales y familiares. “No es fácil separar una cosa de la otra”, admitió, al mismo tiempo que valoró el esfuerzo de sus jugadores por mantenerse competitivos pese a la adversidad.