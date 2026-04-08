¿Ruptura con Bentgson y Arboleda? Espinel también aclara la capitanía en Olimpia: "Cada vez que abre la boca y tiene la amarilla el árbitro"

Olimpia vino de atrás y tuvo que remontar en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa para seguir en la lucha por el liderato en el campeonato.

Antes del inicio del encuentro trascendió que los jugadores experimentados Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, quienes no estuvieron convocados ante Victoria, presentaron problemas con la dirección técnica.

El entrenador bicampeón de Honduras llegó a la conferencia de prensa aclarando la situación, además del gafete de capitán en el club, que ya no le pertenece a Edrick Menjívar.



CONFERENCIA DE PRENSA DE EDUARDO ESPINEL



Michaell Chirinos, buen momento, encima como capitán de Rodríguez y Menjívar, ¿Qué nos puede decir?

Buenas noches, en cuanto al partido, muchas situaciones que se llegaron a crear y no es fácil. Estaba conforme en ese sentido con el juego del balón, nos preocupa que se nos complican los goles. Te hacen un gol y parece que estaba todo mal. El equipo lo hizo bien, debemos encontrar más tranquilidad en definir, hoy había que ganar, el partido era jodido, de visita fue parecido.



Ellos se paran bien atrás. Con respecto a Chirinos, a lo mejor no se han dado cuenta, pero ya viene siendo capitán desde los anteriores partidos. Tampoco es una cosa que eso nos preocupe mucho quién es el capitán, hay muchos referentes para eso, muy contento con el momento de Chirinos, recuperarse de unos problemitas, tiene continuidad y bueno para Olimpia y Honduras.



¿Qué está pasando con Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, circula una posibile ruptura entre los jugadores y cuerpo técnico?

Totalmente falso.

Que nos aclare, ¿No utilizó a Emanuel Hernández o quería ver otra variante con la presencia de Edwin Lobo?

Primero, Emanuel es un jugador importante como Queiroz, Lobo, Clinton, sí con la seguidilla de partidos tenemos que hacer algunas evaluaciones. En el caso de Emanuel, como el caso de otros jugadores, tiene tres amarillas y es el que lleva más minutos, son evaluaciones. La más concreta por el estado físico y no queremos arriesgar, se nos vienen cosas importantes, como Jerry o Yustin desde lo físico. No queremos seguir pendiendo jugadores para lo que viene. Fue una decisión que tomamos y a su vez nos ayuda que agarren minutos.



¿Están lesionados Yustin y Jerry, quien entrenó ayer aparte? Y el gafete es sagrado y valioso, ¿Por qué se lo han quitado a Menjívar?

La cosa es que lo tenga otro y otra que se lo quite. Menjívar inteligentemente es un jugador que no sé por qué cada vez que abre la boca y tiene la amarilla el árbitro, él mismo nos pidió que no era prudente y que el único que hable sea el capitán. Me entiendes. Él tuvo la grandeza, acá no pasa por la importancia de quién es el capitán, un poco por ahí el tema. Jerry estuvo varios días sin entrenar, no fue a Estados Unidos, está agarrando la forma física. Yustin viene de una pequeña lesión, quiso entrar al grupo y se resintió, se viene recuperando, estamos pensando que para el próximo partido puede estar a la orden.



Yustin puede llegar, pero ¿Bengtson también y el tema de Benguché, que se llega y no se anota?

No le pongamos la responsabilidad a Jorge, Jorge hace un trabajo tremendo, hace un gran trabajo para que los otros lleguen. Si digo que no se concretan no es por el 9. Jorge hace un gran trabajo, hace referencia a lo táctico y físico. Con Jerry estamos deseando que sí llegue. Ansiosos que estén, son jugadores que no solo aportan en el campo, con solo que estén en la banca... No desconocemos lo que son. No han trabajado con el grupo, esa es la duda que tenemos.