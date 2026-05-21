¿Qué pasó? Los finalistas de Marathón y Motagua que no la jugarán

Estos son los jugadores que no serán parte de la Gran Final por diferentes motivos; lesiones, echados de los equipos e indisciplinas.
Raúl Espinoza, jugador del Marathón, fue apartado del plantel por actos de indisciplina.
El joven jugador fue parte del grupo de jugadores que en la sede cometieron actos indebidos y fue apartado y borrado del plantel.
André Orellana, el defensor no es más parte del Marathón después de rescindir su contrato tras cometer actos de indisciplina.
Jonathan Bueso, joven jugador del Marathón, no ha podido ser parte del plantel ya que se recupera de una lesión.
Romario Da Silva, futbolista brasileño del Motagua, extrañará estar con Motagua luego de sufrir una terrible lesión que lo alejará de las canchas por más de 5 meses.
Romario venía siendo titular con Motagua, pero producto de esa lesión no estará más.
Axel Alvarado es otro de los elementos del monstruo verde que incurrió en temas disciplinarios y por ende ha sido eliminado del tablero táctico de Lavallén.
Carlos Meléndez tiene 19 meses de no jugar con Motagua tras caer y recaer de sus lesiones. No juega desde el 4 de novembre del 2024 cuando fue parte del juego contra Olancho, empate 2-2. Se rompió su rodilla derecha.
El defensor sigue estando en la plantilla del Motagua, pero realiza terapias para volver a la normalidad la próxima temporada, donde podría ser cedido.
Bryan Moya es el cabecilla de las indisciplinas en el Marathón y aunque su equipo está en la final, no la jugará.
Moya llegó como gran referente de ataque, pero volvió a defraudar a la gente que confió en él.
Bryan Moya y Axel Alvarado dos jugadores que por portarse mal no estarán con Marathón en la Gran Final.