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¿Qué pasó? Los finalistas de Marathón y Motagua que no la jugarán

Estos son los jugadores que no serán parte de la Gran Final por diferentes motivos; lesiones, echados de los equipos e indisciplinas.

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    Estos son los jugadores que no serán parte de la Gran Final por diferentes motivos; lesiones, echados de los equipos e indisciplinas.
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    Raúl Espinoza, jugador del Marathón, fue apartado del plantel por actos de indisciplina.
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    El joven jugador fue parte del grupo de jugadores que en la sede cometieron actos indebidos y fue apartado y borrado del plantel.
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    André Orellana, el defensor no es más parte del Marathón después de rescindir su contrato tras cometer actos de indisciplina.
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    Jonathan Bueso, joven jugador del Marathón, no ha podido ser parte del plantel ya que se recupera de una lesión.
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    Romario Da Silva, futbolista brasileño del Motagua, extrañará estar con Motagua luego de sufrir una terrible lesión que lo alejará de las canchas por más de 5 meses.
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    Romario venía siendo titular con Motagua, pero producto de esa lesión no estará más.
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    Axel Alvarado es otro de los elementos del monstruo verde que incurrió en temas disciplinarios y por ende ha sido eliminado del tablero táctico de Lavallén.
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    Carlos Meléndez tiene 19 meses de no jugar con Motagua tras caer y recaer de sus lesiones. No juega desde el 4 de novembre del 2024 cuando fue parte del juego contra Olancho, empate 2-2. Se rompió su rodilla derecha.
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    El defensor sigue estando en la plantilla del Motagua, pero realiza terapias para volver a la normalidad la próxima temporada, donde podría ser cedido.
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    Bryan Moya es el cabecilla de las indisciplinas en el Marathón y aunque su equipo está en la final, no la jugará.
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    Moya llegó como gran referente de ataque, pero volvió a defraudar a la gente que confió en él.
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    Bryan Moya y Axel Alvarado dos jugadores que por portarse mal no estarán con Marathón en la Gran Final.
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