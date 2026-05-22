Se confirma la sexta baja del Olimpia y lanza duro dardo: "Quise tener más minutos"

¡Olimpia sigue pasando la escoba! A falta de confirmación oficial por parte del club melenudo, el jugador Santiago Ramírez se despidió oficialmente del Olimpia y dejó un duro dardo. A través de su cuenta de X, el jugador charrúa publicó un mensaje de agradecimiento acompañado de una fotografía vistiendo la camisa del conjunto Merengue, dejando claro su sentir tras una etapa corta en el fútbol hondureño.

“Toca despedirse. Agradecido por la oportunidad de jugar en el club más grande de Honduras y por todas las personas que conocí", empezó diciendo en su red social. Pero fue más contundente el motivo de su salida: "Me hubiese gustado tener más minutos, pero por algo no se pudo. Les deseo muchos éxitos en lo que viene. Gracias por todo”, escribió el futbolista sudamericano. Olimpia confirmará en las próximas horas su salida. Ramírez es la sexta salida del club y se une a Facundo Queiroz, Josman Figueroa, Elison Rivas, Carlos Sánchez y Agustín Mulet. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

FICHAJE SIN PENA NI GLORIA

Ramírez había llegado al Olimpia a inicios de año para reforzar el ataque del equipo dirigido por Eduardo Espinel. Sin embargo, nunca logró consolidarse dentro de la plantilla y terminó teniendo poca participación durante el campeonato.