Se confirma la sexta baja del Olimpia y lanza duro dardo: "Quise tener más minutos"

¡Olimpia sigue pasando la escoba! A falta de confirmación oficial por parte del club melenudo, el jugador Santiago Ramírez se despidió oficialmente del Olimpia y dejó un duro dardo.
A través de su cuenta de X, el jugador charrúa publicó un mensaje de agradecimiento acompañado de una fotografía vistiendo la camisa del conjunto Merengue, dejando claro su sentir tras una etapa corta en el fútbol hondureño.
“Toca despedirse. Agradecido por la oportunidad de jugar en el club más grande de Honduras y por todas las personas que conocí", empezó diciendo en su red social.
Pero fue más contundente el motivo de su salida: "Me hubiese gustado tener más minutos, pero por algo no se pudo. Les deseo muchos éxitos en lo que viene. Gracias por todo”, escribió el futbolista sudamericano.
Olimpia confirmará en las próximas horas su salida. Ramírez es la sexta salida del club y se une a Facundo Queiroz, Josman Figueroa, Elison Rivas, Carlos Sánchez y Agustín Mulet.
FICHAJE SIN PENA NI GLORIA
Ramírez había llegado al Olimpia a inicios de año para reforzar el ataque del equipo dirigido por Eduardo Espinel. Sin embargo, nunca logró consolidarse dentro de la plantilla y terminó teniendo poca participación durante el campeonato.
En su paso por el conjunto capitalino, el uruguayo disputó apenas 291 minutos y consiguió anotar un gol.
Antes de arribar al fútbol hondureño, Santiago Ramírez contaba con experiencia tanto en Uruguay como en el extranjero. Su carrera comenzó en Danubio FC y posteriormente pasó por clubes como Central Español, Deportivo Maldonado, Villa Española, La Luz FC, Cerro y Racing de Montevideo, equipo desde el que dio el salto al Olimpia.