Alexy Vega, fuera de la final: La terrible lesión que sufrió el jugador del Marathón

Marathón sufrió un golpe duro en la final de ida ante Motagua (1-1): Alexy Vega, considerado el jugador más talentoso del plantel, salió lesionado apenas minutos después de ingresar desde el banco en el Estadio Morazán. El cambio, que buscaba dar aire ofensivo al equipo verdolaga, terminó en preocupación cuando Vega se rompió y comenzó a quejarse de un dolor intenso.

Las primeras imágenes mostraron al futbolista pidiendo asistencia mientras el cuerpo médico del club evaluaba la molestia. A pesar de los intentos por inmovilizar la zona y darle tratamiento en el campo, Vega no pudo continuar y fue sustituido. La gravedad del gesto y la impotencia del jugador encendieron las alarmas del Marathón.

Al final del partido el zurdo tuvo que ser retirado del estadio en brazos para ser trasladado a un centro asistencial. DIEZ ha podido confirmar que, tras los primeros exámenes, la lesión de Alexy Vega es una rotura en el tendón de Aquiles.