Equipos ticos dominan ranking de clubes de Centroamérica y así bajaron a Olimpia

El equipo dirigido por Eduardo Espinel ha perdido la lucha por la cima y a diferencia de los últimos ranking, el cuadro catracho bajó un escalón en la clasificación.

La reciente temporada del torneo Clausura para Olimpia no fue la mejor y los resultados se ven reflejados en el último ranking publicado por la Concacaf, donde los leones van a la baja.

El listado evalúa el rendimiento de los equipos en torneos internacionales y competencias locales, y posiciona a Olimpia en el top ten y siendo como el club hondureño mejor ubicado.

Lo que más destaca, los equipos de Costa Rica son los que dominan el top ten, con la presencia de cuatro equipos. Por su parte, el cuadro merengue descendió un escalón. El último ranking ocupaba el segundo lugar, ahora, fue desplazado por el Herediano.

La Concacaf destaca a los equipos de Costa Rica con cuatro equipo: Alajuelense y Herediano que son primer y segundo, también figura Saprissa com quinto y Cartaginés que es décimo.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El segundo lugar lo ocupan los clubes de Guatemala, quien lograron ubicar a tres clubes: Municipal que es cuarto, Antigua séptimo y Xelajú noveno.

Honduras solamente logró ubicar dos equipo en el top ten, Olimpia que es tercero y Motagua en el octavo puesto.

Mientras que de Panamá, el único club que se coló en el top ten es el Plaza Amador, quienes ocupan el sexto puesto en la clasificación.

RANKING DE CLUBES DE CENTROAMÉRICA