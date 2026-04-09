Marathón despedaza el invicto de Motagua en clásico y revive en una semana llena de polémica

Desde los primeros minutos, el conjunto verdolaga mostró intención ofensiva. Apenas al minuto 9, <b>Rodrigo de Olivera</b> tuvo la primera clara tras pase de Romario, pero no logró definir con precisión. Motagua respondió con orden y buscó generar peligro, aunque sin claridad en los últimos metros.La insistencia de Marathón tuvo recompensa al minuto 30. En una jugada a balón parado, <b>Alexy Vega ejecutó un tiro libre que</b>, tras un leve desvío en la barrera, terminó colándose en el fondo de la red para decretar el 1-0. Antes, el propio Vega ya había avisado con otro disparo que pasó rozando el poste, confirmando que era el hombre más peligroso del encuentro.