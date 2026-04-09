Marathón despedaza el invicto de Motagua en clásico y revive en una semana llena de polémica

El Marathón se quedó con el clásico de las “Emes” tras vencer 1-0 al Motagua en el estadio estadio Francisco Morazán, en duelo correspondiente a la jornada 17 del torneo Clausura de la Liga Hondubet. Un triunfo de peso para el Monstruo Verde, que además acabó con el invicto del Ciclón Azul. El partido estuvo marcado por la intensidad y el contexto que rodeaba a Marathón, que llegaba en medio de la polémica por señalamientos de indisciplina que dejaron fuera de la convocatoria a varios futbolistas, entre ellos André Orellana, Brayan Moya, Raúl Espinoza, Axel Alvarado y Carlos “Chuy” Pérez. De ese grupo, únicamente José Aguilera vio acción, en una semana cargada de tensión que terminó encontrando alivio en el resultado.

Desde los primeros minutos, el conjunto verdolaga mostró intención ofensiva. Apenas al minuto 9, Rodrigo de Olivera tuvo la primera clara tras pase de Romario, pero no logró definir con precisión. Motagua respondió con orden y buscó generar peligro, aunque sin claridad en los últimos metros. La insistencia de Marathón tuvo recompensa al minuto 30. En una jugada a balón parado, Alexy Vega ejecutó un tiro libre que, tras un leve desvío en la barrera, terminó colándose en el fondo de la red para decretar el 1-0. Antes, el propio Vega ya había avisado con otro disparo que pasó rozando el poste, confirmando que era el hombre más peligroso del encuentro.

En la segunda mitad, el guion cambió y Motagua adelantó líneas en busca del empate. Odín Ramos estuvo cerca con un remate de primera al inicio del complemento, pero Luis Ortiz respondió con seguridad. Más adelante, el arquero volvió a lucirse ante un potente disparo de Tomás Sorto, manteniendo la ventaja para su equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El Ciclón Azul tuvo varias oportunidades claras para igualar el marcador. Al minuto 63, un cabezazo de John Kleber se estrelló en el poste tras un leve desvío de Aguilera. Luego, Óscar Padilla Discua desperdició una opción inmejorable frente al arco, mientras que Jorge Serrano y Rubilio Castillo también estuvieron cerca, pero sin puntería.