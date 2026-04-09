Jeaustin Campos renuncia a Real España y atiza contra la Liga Nacional: "Mi dignidad vale más; aquí se escoge al campeón"

<b>Jeaustin Campos </b>habló en exclusiva con <b>Diario DIEZ </b>donde explotó tras la derrota ante <b>CD Choloma </b>y no se guardó nada. El técnico aurinegro anunció su decisión de no continuar y lanzó una fuerte acusación contra el fútbol hondureño: “Mi dignidad y mi prestigio valen más que situaciones como estas. Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son... y aquí se escoge quién va a ser campeón”.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/tremendo-show-de-jeaustin-campos-pierde-los-estribos-lanza-las-tarjetas-del-fvs-en-protesta-y-el-arbitro-lo-expulsa-MK30095786" target="_blank">El entrenador tico</a></b> también calificó lo ocurrido como “un circo romano” y aseguró que no está dispuesto a formar parte de ese entorno. “No soy arlequín de un circo... lo que hay ahora es un circo. Mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos”, disparó, cuestionando además el uso del FVS y dejando entrever que su implementación no cumple con los estándares adecuados.Campos fue aún más directo al describir el contexto que lo llevó a tomar la decisión: “Hay una mezcla de incompetencia, ineptitud, mala intención y hasta sinvergüenzada de alguna gente”. Afirmó que no puede permitir que su honestidad se vea comprometida y reiteró que su salida no responde a un hecho aislado, sino a una situación que, según él, se ha repetido durante mucho tiempo.