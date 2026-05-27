Diario DIEZ festeja hoy dos décadas siendo referente deportivo en Centroamérica

La víspera del Mundial de Alemania 2006 se vivió con mucha intensidad, ya que era el torneo donde convergerían las grandes estrellas de finales de los 90 con las grandes generaciones que venían, como Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Fue así como un 27 de mayo de ese año saltó a la cancha Diario Deportivo DIEZ, el que dos décadas después se convirtió en el referente en el área centroamericana. Diario DIEZ cumple este día 20 años y se ha consolidado como una marca que simboliza pasión, entrega, calidad e información en primicia de las noticias nacionales e internacionales.

Con aquella icónica portada con Ronaldinho en su mejor momento, el diario salió al mercado y desde ese momento se convirtió en la información de primera mano. “Detrás de cada cobertura, cada titular, cada transmisión y cada plataforma existe un propósito que nos une. DIEZ vibra con la pasión deportiva y el orgullo que despierta el deporte en nuestra sociedad”, afirmó Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Desde su nacimiento, el diario ha estado en los grandes acontecimientos deportivos de Honduras, como el primer Mundial Sub-17 al que asistió Honduras en Corea del Sur 2007, luego en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012 y 2016.

Pero sin duda que el salto grande fueron las coberturas de las copas del mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Hace dos semanas se lanzó el renovado sitio digital, número uno en audiencias deportivas en Honduras y Centroamérica. “Diez llegó en 2006 como una apuesta diferente, disruptiva y agresiva para atender la necesidad de información, análisis y entretenimiento de un segmento importante del mercado hondureño que vive y se apasiona por los deportes, en especial por el fútbol”, comentó Lizza Bobadilla de Handal, gerente de Audiencias Segmentadas de OPSA. Hoy, a las puertas de iniciar la copa del mundo de 2026, se trae una cobertura total con cinco corresponsales en las sedes mundialistas y con información en todas las plataformas para que no te pierdas ningún detalle del mundo deportivo.

Diario DIEZ llegó para quedarse y cada día se transforma para llevar la información en todas las plataformas posibles.“DIEZ es una marca potente que sigue transformándose, evolucionando cada día para cumplir con las altas exigencias de su público, especialmente en esta era digital, que nos reta a seguir desarrollando contenidos de calidad y que satisfagan ese interés por los deportes”, comentó Lizza Bobadilla sobre la marca. Con el avance de la tecnología que cada día cambia, nos transformamos para posesionarnos como una carma que prefieren los fanáticos del deporte en Centroamérica y Estados Unidos, así como en otras regiones del país. Siendo Honduras, el país donde somos el medio deportivo número uno, según estudios recientes. El Staff tiene un compromiso día con día de llevar las noticias más importantes y de última hora con la veracidad que nos caracteriza. Durante estos 20 años, hemos sido testigo en primera fila de los grandes acotecimientos del deporte hondureño, como aquel histórico Oscar del Calcio que ganó David Suazo cuando era jugador del Cagliari en 2006 y que compartió junto al brasileño Kaká. Además, contamos la eliminatoria mundialista rumbo a Sudáfrica 2010 como nadie. Por medio de dibujos animados en comics, videos, y por supuesto, las revistas especiales que muchos coleccionan hoy en día, donde está documentado cada paso de nuestra Selección Nacional. ¡Gracias por acompañarnos en estas dos décadas!

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