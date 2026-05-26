Olimpia ante Saprissa, Motagua con Municipal y Diego Vázquez frente a Marathón

Olimpia, Motagua y Marathón conocen el camino que deberán recorrer en busca del título regional y de uno de los boletos a la próxima Copa de Campeones de Concacaf.

La Copa Centroamericana 2026 ya tiene definidos sus grupos y el sorteo realizado este martes 26 de mayo dejó varios enfrentamientos cargados de historia, rivalidad y mucho morbo para los clubes hondureños.

Sin duda, el duelo que roba miradas desde la fase de grupos es el choque entre Olimpia y Saprissa en el Grupo C. Se trata de dos gigantes de Centroamérica, multicampeones en sus países y acostumbrados a protagonizar noches internacionales.

El “León” y el “Monstruo Morado” vuelven a cruzarse en una serie que siempre despierta expectativa por el peso histórico de ambas camisetas y por la rivalidad deportiva que han construido en torneos de Concacaf.

El grupo de Olimpia también tendrá a UMECIT de Panamá, Alianza canalero y Mixco de Guatemala, pero todas las luces apuntan al enfrentamiento frente al club costarricense, considerado uno de los favoritos del área. El equipo albo buscará imponer su jerarquía y demostrar que sigue siendo uno de los clubes más fuertes del istmo tras volver a clasificarse al certamen regional.

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Por su parte, Motagua quedó instalado en el Grupo D, donde tendrá una ruta complicada ante Verdes de Belice, FAS de El Salvador, Cartaginés de Costa Rica y Municipal de Guatemala.



REVIVÍ EL MINUTO A MINUTO DEL SORTEO

Los azules volverán a medir fuerzas ante clubes tradicionales del área y especialmente frente al conjunto escarlata guatemalteco, uno de los históricos de Centroamérica.

Mientras tanto, Marathón protagonizará otro de los duelos con mayor morbo del torneo. El conjunto verdolaga quedó en el Grupo B junto al Real Estelí que dirige Diego Vázquez, técnico argentino que marcó una época en Motagua y que ahora volverá a enfrentar a un club hondureño en competencia internacional.

El enfrentamiento tendrá un ingrediente especial porque Diego Vázquez conoce perfectamente el fútbol catracho y ahora buscará eliminar a uno de los clubes grandes del país desde el banquillo del “Tren del Norte”.

Del otro lado estará Marathón, decidido a recuperar protagonismo internacional y demostrar que puede competir ante cualquiera en la región. En el grupo también aparecen Alianza de El Salvador, Antigua de Guatemala y Herediano de Costa Rica, otro candidato fuerte al título.

El Grupo A quedó conformado por Diriangén, Firpo, Xelajú, Plaza Amador y Alajuelense, con el club manudo arrancando nuevamente como uno de los favoritos para pelear la corona centroamericana.

La competencia arrancará A finales de julio y, como en ediciones anteriores, los mejores seis de la competencia clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacad 2027.

FECHAS DE LA COPA CENTROAMERICANA 2026

Fase de grupos

Semana 1: 28 al 30 de julio de 2026

Semana 2: 4 al 6 de agosto de 2026

Semana 3: 11 al 13 de agosto de 2026

Semana 4: 18 al 20 de agosto de 2026

Semana 5: 25 al 27 de agosto de 2026

Cuartos de final: 8 al 10 de septiembre y 15 al 17 de septiembre de 2026

Semifinales y Play-In: 20 al 22 de octubre y 27 al 29 de octubre de 2026

Finales: 2 y 6 de diciembre de 2026.



GRUPO A