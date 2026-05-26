Copa Centroamericana: Hoy es el sorteo de grupos ¿Quién lo transmite y la hora?

El sorteo de la Copa Centroamericana 2026 es hoy y ya quedaron definidos los bombos donde participarán 20 clubes de los 7 países del itsmo. Olimpia (campeón Apertura), Motagua (campeón Clausura) y Marathón (posición en la tabla general) representarán a Honduras en el torneo internacional.

Por Costa Rica, los equipos clasificados serán Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano, Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés. Olimpia estará sembrado en el Bombo 1 con Alajuelense de Costa Rica, Herediano y Municipal de Guatemala. Mientras tanto, Motagua estará en el Bombo 2 con Saprissa, Plaza Amador y Antigua de Guatemala.