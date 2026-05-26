Copa Centroamericana: Hoy es el sorteo de grupos ¿Quién lo transmite y la hora?

El sorteo de la Copa Centroamericana 2026 es hoy y ya quedaron definidos los bombos donde participarán 20 clubes de los 7 países del itsmo.
Olimpia (campeón Apertura), Motagua (campeón Clausura) y Marathón (posición en la tabla general) representarán a Honduras en el torneo internacional.
Por Costa Rica, los equipos clasificados serán Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano, Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés.
Olimpia estará sembrado en el Bombo 1 con Alajuelense de Costa Rica, Herediano y Municipal de Guatemala. Mientras tanto, Motagua estará en el Bombo 2 con Saprissa, Plaza Amador y Antigua de Guatemala.
Marathón integrará el Bombo 3 en una edición que también tendrá caras nuevas, entre ellas Deportivo Mixco, Alianza FC y UMECIT FC, clubes que debutarán en la competición regional.
El sorteo oficial de la Copa Centroamericana 2026 se llevará a cabo hoy desde las 6:00 pm hora de Honduras en Miami, Florida, Estados Unidos. La ceremonia definirá los cuatro grupos de cinco clubes cada uno del torneo y el camino completo hacia la gran final.
LOS BOMBOS
Bombo 1: Liga Deportiva Alajuelense (CRC), Club Sport Herediano (CRC), Olimpia (HON) y Municipal (GUA).
Bombo 2: Saprissa (CRC), Plaza Amador (PAN), Antigua G.F.C. (GUA) y Motagua (HON)
Bombo 3: Xelajú MC (GUA), Cartaginés (CRC), Marathón (HON) y Mixco (GUA).
Bombo 4: Alianza FC (PAN), Luis Ángel Firpo (SLV), Real Estelí (NIC) y FAS (SLV).
Bombo 5: Diriangén FC (NIC), Alianza FC (ESA), UMECIT FC (PAN) y Verdes FC (BEL).
DETALLES DEL SORTEO DE COPA CENTROAMERICANA 2026
Fecha: Hoy 26 de mayo de 2026
Hora: 6:00 pm hora de Honduras
Lugar: Miami, Florida, Estados Unidos
Transmite: Sigue el Minuto a Minuto en DIEZ.HN, además en el canal de YouTube de la Concacaf y en ESPN-Disney+.