Navas y Carrasquilla se sumarían: los 13 centroamericanos que ganaron la Liga MX

Los Pumas se medirán en la final del Clausura mexicano contra el Cruz Azul y dos centroamericanos tienen la gran posibilidad de conquistar el título. El costarricense Keylor Navas y el panameño Adalberto Carrasquilla podrían sumarse la lista de jugadores de Centroamérica que se consagraron en México. Ambos militan para los Pumas e intentarán romper una larga sequía que vive el club sin títulos, ya que el último fue en 2011.

A lo largo de la historia del fútbol mexicano solo 13 futbolistas de nuestra región han logrado festejar el título, de los cuales 11 son costarricenses. El último que lo ha conseguido es el tico Joel Campbell en el Apertura 2020 con León tras vencer en la final precisamente a los Pumas con un global de 3-1. Otro futbolista centromericano en levantar el título fue el hondureño Carlos Pavón con Monarcas Morelia. Lo hizo en el Torneo de Invierno en el 2000 luego de derrotar en tanda de penales al Toluca. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La 'Sombra Voladora' dejó una huella imborrable en la institución michoacana gracias a su imponente juego aéreo, su potencia física y goles decisivos.

En el caso del panameño Felipe Baloy fue campeón dos veces en México, una con el Monterrey y otra con Santos Laguna. Keylor Navas y Carrasquilla podrían sumarse a esa lista si logran conquistar su primer título en la Liga MX con los Pumas. La final de ida se jugará el jueves en campo de la 'Máquina' y la vuelta en el Olímpico Universitario tres días después, el domingo.

LOS 13 CENTROAMERICANOS QUE FUERON CAMPEONES EN MÉXICO