Futbol Mexicano

Keylor Navas se pronuncia tras echar al América y lo que dijo de los penales

El portero de los Pumas dio sus valoraciones luego de avanzar a semifinales con mucho sufrimiento.

  • Keylor Navas se pronuncia tras echar al América y lo que dijo de los penales
2026-05-11

En un partido no apto para cardíacos, los Pumas lograron eliminar al América en el Olímpico Universitario y avanzar a las semifinales del Clausura 2026, donde enfrentarán a un Pachuca que despachó al bicampeón Toluca.

La serie terminó empatada con un global de 6-6, pero Pumas se clasificó por su posición en la tabla luego de quedar primero en las vueltas regulares.

Pumas echó al América con sufrimiento: así se jugarán las semis de la Liga MX

Tras el pitazo final, Keylor Navas habló en la zona mixta y calificó el encuentro como una verdera locura. También fue consultado sobre los cuatro penales que tuvo en el América en toda la serie.

"Sí, fue un partido muy loco. Para el aficionado fue un partido bonito, dinámico, pero en la cancha se sufre bastante. Los dos equipos dimos lo mejor, se vio el talento, hubo muchos goles, pero esto es fútbol y ahora viene una semifinal. Tenemos ganas de disputar esa fase", declaró el portero costarricense de los Pumas.

Sobre los penales, el tico dijo que estaba seguro de que alguno sería fallado. "Los partidos no se juegan solos, el rival crea peligro y tiene nivel. Yo consideraba que alguno de los penales lo tenían que fallar, no los iban a meter todos. Para alegría nuestra, estamos en semifinales", explicó.

En el 87′, Henry Martin tuvo la gran ocasión para anotar desde el manchón blanco y sellar la clasificación, pero el balón pegó en el vertical derecho de Navas.

Keylor detalló que el América supo complicarlos de muy buena forma, pero ahora el enfoque debe estar en Pachuca, su rival en la siguiente ronda.

"Nosotros no vamos a pensar en si somos favoritos o no, pero vamos a luchar. Debemos ser humildes, ir a un campo difícil y ojalá podamos ganar", cerró el guardameta.

Navas vuelve a estar cerca de ganar un cetro luego de que en 2024 celebró por última vez al pertenecer a la plantilla del PSG que ganó la liga francesa.

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Redacción DIEZ

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