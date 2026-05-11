Keylor Navas se pronuncia tras echar al América y lo que dijo de los penales

En un partido no apto para cardíacos, los Pumas lograron eliminar al América en el Olímpico Universitario y avanzar a las semifinales del Clausura 2026, donde enfrentarán a un Pachuca que despachó al bicampeón Toluca. La serie terminó empatada con un global de 6-6, pero Pumas se clasificó por su posición en la tabla luego de quedar primero en las vueltas regulares.

Tras el pitazo final, Keylor Navas habló en la zona mixta y calificó el encuentro como una verdera locura. También fue consultado sobre los cuatro penales que tuvo en el América en toda la serie. "Sí, fue un partido muy loco. Para el aficionado fue un partido bonito, dinámico, pero en la cancha se sufre bastante. Los dos equipos dimos lo mejor, se vio el talento, hubo muchos goles, pero esto es fútbol y ahora viene una semifinal. Tenemos ganas de disputar esa fase", declaró el portero costarricense de los Pumas. Sobre los penales, el tico dijo que estaba seguro de que alguno sería fallado. "Los partidos no se juegan solos, el rival crea peligro y tiene nivel. Yo consideraba que alguno de los penales lo tenían que fallar, no los iban a meter todos. Para alegría nuestra, estamos en semifinales", explicó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE