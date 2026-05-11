Keylor Navas se pronuncia tras echar al América y lo que dijo de los penales

En el 87′,<b> Henry Martin</b> tuvo la gran ocasión para anotar desde el manchón blanco y sellar la clasificación, pero el balón pegó en el vertical derecho de <b>Navas</b>.<b>Keylor </b>detalló que el <b>América </b>supo complicarlos de muy buena forma, pero ahora el enfoque debe estar en <b>Pachuca</b>, su rival en la siguiente ronda. "Nosotros no vamos a pensar en si somos favoritos o no, pero vamos a luchar. Debemos ser humildes, ir a un campo difícil y ojalá podamos ganar", cerró el guardameta. <b>Navas </b>vuelve a estar cerca de ganar un cetro luego de que en 2024 celebró por última vez al pertenecer a la plantilla del <b>PSG </b>que ganó la liga francesa.