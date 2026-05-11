Futbol Mexicano

¡Soltaron la bomba! Neymar fue ofrecido a este club de la Liga MX: "No es broma"

El delantero brasileño podría dejar el Santos y sumarse al fútbol mexicano, según reportaron desde TUDN.

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2026-05-11

Una auténtica bomba soltaron desde TUDN mientras se disputaban los cuartos de final del Clausura mexicano. De acuerdo con los reportes, el brasileño Neymar fue ofrecido por su agente a la Liga MX, y concretamente a los 'Zorros' del Atlas.

Durante la transmisión del Cruz Azul contra Atlas, donde los rojinegros fueron eliminados, el narrador Paco González reveló que el entorno de Neymar buscó al Atlas para ofrecer al jugador de 34 años.

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"No es broma, aunque lo parece. Ojo a esto que voy a decir. El representante de Neymar se acercó a los nuevos dueños del Atlas para ofrecerles al brasileño y Pepe Miguel Bejos, que es el nuevo dueño del equipo, dijo: no sería mala idea traer a Neymar" aseguró González en la transmisión, que compartía con Enrique 'Perro' Bermúdez.

No es la primera vez que Neymar es vinculado con algún equipo del futbol mexicano. Anteriormente, su nombre fue colocado en el radar de Pachuca, pero nada prosperó con el brasileño.

Por el momento resta ver como se desarrolla el mercado de fichajes en la Liga MX tomando en cuenta el Mundial 2026 y que Atlas vivirá una reestructura con la llegada de Miguel Bejos, quien recientemente compró a los 'Zorros'.

El fichaje de Neymar sorprendería por su nombre, aunque la Liga MX recientemente ha fichado jugadores de este calibre. Recordar que anteriormente ya jugaron Sergio Ramos y James Rodríguez, por decir algunos, y actualmente milita el portero Keylor Navas en los Pumas.

En cuanto a su valor de mercado, Transfermarkt lo tasa en 10 millones de euros recordando que Neymar está firmado con Santos hasta diciembre del 2026.

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Redacción DIEZ

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