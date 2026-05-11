¡Soltaron la bomba! Neymar fue ofrecido a este club de la Liga MX: "No es broma"

"No es broma, aunque lo parece. Ojo a esto que voy a decir. El representante de Neymar se acercó a los nuevos dueños del Atlas para ofrecerles al brasileño y Pepe Miguel Bejos, que es el nuevo dueño del equipo, dijo: no sería mala idea traer a Neymar" aseguró <b>González </b>en la transmisión, que compartía con <b>Enrique 'Perro' Bermúdez</b>. No es la primera vez que <b>Neymar </b>es vinculado con algún equipo del futbol mexicano. Anteriormente, su nombre fue colocado en el radar de <b>Pachuca</b>, pero nada prosperó con el brasileño.Por el momento resta ver como se desarrolla el mercado de fichajes en la Liga MX tomando en cuenta el Mundial 2026 y que <b>Atlas </b>vivirá una reestructura con la llegada de <b>Miguel Bejos</b>, quien recientemente compró a los 'Zorros'.