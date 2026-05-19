Matías Almeyda regresa a México y tiene nuevo club: contrato por dos años

Tras una temporada para el olvido, Monterrey finalmente encontró al hombre elegido para encabezar su nuevo proyecto. De acuerdo con el reporte del periodista César Luis Merlo, el argentino Matías Almeyda llegó a un acuerdo con la directiva de Rayados para convertirse en el nuevo entrenador de cara al Apertura 2026 de la Liga MX. De esta manera, el técnico de 52 años marca su esperado regreso al fútbol mexicano después de ocho años, cuando dirigió a las Chivas del Guadalajara donde tocó la gloria ganando todos los títulos posibles.

Según la citada fuente, Almeyda firmará contrato por dos años y su presentación oficial podría darse la próxima semana, una vez finalizado el presente Clausura que tiene como finalistas a Pumas y Cruz Azul. La negociación se extendió durante más de dos semanas y tuvo uno de sus momentos clave en Madrid, donde Dennis te Kloese y parte de la directiva viajaron para reunirse personalmente con el estratega. La llegada del 'Pelado' responde a la necesidad urgente de Rayados de reencontrar una identidad futbolística tras un semestre decepcionante, en el que el equipo quedó lejos de las expectativas y no logró sostener un funcionamiento colectivo sólido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La directiva buscó un perfil con experiencia, liderazgo y conocimiento de la liga mexicana. Y pocos entrenadores reúnen esas características como Almeyda. Durante su etapa en Chivas, el DT argentino construyó uno de los ciclos más exitosos del club rojiblanco en la última década. Bajo su mando, Guadalajara conquistó cinco títulos: la Liga MX Clausura 2017, las Copas MX Apertura 2015 y Clausura 2017, la Supercopa MX 2016 y la Liga de Campeones de Concacaf 2018. Su estilo intenso, basado en presión alta, orden táctico y compromiso colectivo, terminó convirtiéndolo en uno de los entrenadores más queridos por la afición mexicana.