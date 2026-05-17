Keylor Navas clasifica a Pumas a la final de la Liga MX contra Cruz Azul

Luego de una intensa y cardíaca fase de semifinales, los Pumas de la UNAM han sellado su regreso a una Gran Final de la Liga MX, donde se verán las caras con la Máquina Celeste de Cruz Azul, reeditando una de las rivalidades más pasionales del balompié azteca.
El conjunto universitario logró apelar a la mística de la cancha del Estadio Olímpico Universitario para darle la vuelta al marcador global frente al Pachuca. El gol de Jordan Carrillo fue suficiente para estar en la final.
Con garra y el cobijo de su afición, la escuadra dirigida por el Pedregal rompió los pronósticos y se metió a la serie definitiva por el campeonato, una instancia que sus aficionados añoraban con ansias.
Por su parte, Cruz Azul llega con la etiqueta de favorito tras haber despachado a las Chivas del Guadalajara en una llave de alta tensión, demostrando por qué fue uno de los proyectos más sólidos del Clausura 2026.
La Liga MX ha hecho oficiales los días y horarios en los que se jugarán los 180 minutos más importantes del torneo. Debido a la posición en la tabla general, el partido de ida se celebrará en Ciudad Universitaria, mientras que el campeón se coronará en la casa celeste.
Final de Ida
Partido: Cruz Azul vs Pumas
Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026
Hora: 9:00 de la noche
Estadio: Por confirmar
Final de Vuelta
Partido: Pumas vs Cruz Azul.
Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026
Hora: 7:00 de la noche
Estadio: Olímpico Universitario