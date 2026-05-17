Keylor Navas clasifica a Pumas a la final de la Liga MX contra Cruz Azul

Luego de una intensa y cardíaca fase de semifinales, los Pumas de la UNAM han sellado su regreso a una Gran Final de la Liga MX, donde se verán las caras con la Máquina Celeste de Cruz Azul, reeditando una de las rivalidades más pasionales del balompié azteca.

El conjunto universitario logró apelar a la mística de la cancha del Estadio Olímpico Universitario para darle la vuelta al marcador global frente al Pachuca. El gol de Jordan Carrillo fue suficiente para estar en la final.



Con garra y el cobijo de su afición, la escuadra dirigida por el Pedregal rompió los pronósticos y se metió a la serie definitiva por el campeonato, una instancia que sus aficionados añoraban con ansias.