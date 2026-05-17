Messi está intratable: golazo y brutal asistencia en el triunfo del Inter Miami

Leo Messi sigue brillando con la camiseta del Inter Miami y este domingo se lució con otro golazo y una gran asistencia para el triunfo sobre Portland Timbers (2-0), en el duelo correspondiente a la jornada 14 de la MLS 2026. El astro argentino levantó a todos de sus asientos en el Nu Stadium​​ tras abrir el marcador gracias a una combinación de Luis Suárez y Telasco Segovia que terminó con el potente zurdazo del '10' dentro del área.

El gol de Messi cayó a los 30 minutos cuando el Inter Miami era claro dominador del encuentro. Pero el rosarino seguía inspirado y al filo del descanso firmó una de sus mejores asistencias desde que llegó al club norteamericano en 2023. Tras una pared con Luis Suárez, el campeón del mundo se fue quitando todas las marcas de su camino hasta encontrar el espacio libre para entregar a un Germán Berterame que con la derecha marcó el segundo definitivo de la tarde. Con este resultado, el Inter Miami toma la cima de la Conferencia Este con 28 puntos y desplaza al Nashville de los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta que se colocan en el segundo puesto con 27. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Sin embargo, el Nashville, que solo ha sufrido una caída, recibirá más tarde a LAFC de Heung-min Son y un triunfo los regresaría a la punta del certamen. Cabe mencionar que Messi ya suma 12 goles en 13 partidos con el Inter Miami en la presente temporada, sin mencionar que cuenta con cinco asistencias. El capitán argentino ha marcado un total de 910 tantos en toda su carrera profesional y se encuentra a 90 de alcanzar los 1.000, una cifra que también tiene pendiente Cristiano Ronaldo y que pronto podría conseguir al registrar 972 dianas.