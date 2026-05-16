Cruz Azul eliminó a las Chivas con mucho drama y jugará la final de la Liga MX

El Cruz Azul despachó este noche a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Jalisco con un marcador de 1-2 (global 34) y disputará la gran final del Clausura mexicano.

Los goles de Jeremy Marquez y Agustín Palavecino le dieron el pase a los azules, mientras que Omar Govea hizo el tanto para los locales que no fue suficiente.

La última final que disputó el Cruz Azul fue en 2024 cuando se enfrentó al América. La serie se definió en el partido de vuelta disputado en el Estadio Azteca, que coronó a las águilas.

Sin embargo, el último título de los celestes fue frente al Santos Laguna en 2021. La 'Máquina' se alzó con su novena estrella tras empatar 1-1 en el partido de vuelta (2-1 en el marcador global) en el Estadio Azteca.