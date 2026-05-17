Vázquez destapa la fórmula para romper la mala racha de Real Estelí: "No es suerte"

El título del Torneo Clausura 2026 en Nicaragua se definió desde los once pasos después del empate 1-1 en el tiempo reglamentario en el Estadio Nacional de Managua.

El Real Estelí volvió al trono del fútbol nicaragüense de la mano de Diego Vázquez . El entrenador argentino, con pasado exitoso en Motagua y la Selección de Honduras , fue pieza clave para que el conjunto norteño rompiera la pesada racha de cinco finales consecutivas perdidas y terminara celebrando el título de la Liga Primera tras vencer al Diriangén FC en penales.

Tras el partido, Diego Vázquez confesó que el equipo se preparó específicamente para un desenlace como el que terminó ocurriendo y reveló que los penales fueron trabajados intensamente durante la semana.

“Trabajamos penales todos los días, sabíamos que era una posibilidad definir así. Los penales se entrenan, no es suerte que ganes, los entrenamos los últimos tres días”, señaló el entrenador argentino en declaraciones a Nica Sports.

La estrategia terminó siendo decisiva. Real Estelí mostró personalidad en la tanda y terminó imponiéndose 5-4 para derribar al club más ganador del fútbol nicaragüense y volver a levantar el trofeo.

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Vázquez también destacó la dificultad de la final y reconoció el esfuerzo realizado por el Diriangén en un partido muy cerrado de principio a fin.

“Contento, fue un partido muy parejo, también felicitar a Diriangén por el esfuerzo que pusieron. Por más que ganamos tenemos cosas que mejorar. Estamos felices, sabemos que esto es efímeros, ya en la mañana se piensa en lo que viene”, comentó.