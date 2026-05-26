Campeón con Motagua asegura que quiere salir del club: "Tengo contrato, pero..."

Motagua se coronó campeón del torneo de la Liga Nacional de Honduras y aunque todo tendría que parecer color de rosa, dentro del mimado hay jugadores que no consideran la están pasando del todo bien.

Uno de ellos es Carlos 'Zapatilla' Mejía, quien fue claro en declaraciones que exteriorizó una vez se consagró como campeón con los azules por tercera vez desde que llegó al club emplumado; 2022, 2024 y 2026.

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El extremo derecho hizo énfasis que buscaría salir del Motagua por la falta de minutos que tiene con el español Javier López, que lo ha sentado por el buen nivel del panameño Jorge Luis Serrano.

"Tengo un año más de contrato con el club, pero todavía no sé si seguiré... sí, es por la falta de minutos, tengo que buscar un mejor ritmo de juego", aseguró el Zapatilla Mejía, que ingresó de cambio en la final que disputó contra Marathón.