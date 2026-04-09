Lavallén se rinde ante su equipo tras quitarle el invicto a Motagua y evita el tema de los cortados: "La directiva lo informará"

<b>Si le tocara cerrar con 15-16 futbolistas para que haya orden, ¿así sería?</b><br /><br />Tenemos un plantel muy amplio y bueno, les dijimos a los futbolistas que tenemos que contar con todos los que estén dispuestos a entregar todo por el equipo. Depende de cada uno de ellos. Y hoy lo vieron, hoy el plantel, cada jugador que entró se brindó, hizo lo mejor para el equipo sin pensar en lo individual, sino en lo colectivo, y ese es el camino. Hoy el camino lo marcaron los futbolistas nuevamente. El otro día, también ese bajón que tuvimos en Puerto Cortés lo marcaron los futbolistas y hoy muchos de esos mismos futbolistas retomaron la senda correcta. Y bueno, seguramente saben ahora cuál es el camino que tenemos que seguir de aquí en adelante.