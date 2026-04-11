Comisión de Disciplina anuncia los duros castigos para Jeaustin Campos y dos jugadores de Real España

La Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Hondubet dio a conocer los castigos para el entrenador del Real España, Jeaustin Campos, y dos jugadores del equipo tras el escándalo en Choloma el pasado jueves. Roberto Osorto y Afronit Tatum vieron la tarjeta roja en la dolorosa derrota que sufrió la 'Máquina' (3-2) mientras que Campos explotó tras el encuentro, apuntando contra las decisiones de los árbitros en las últimas jornadas.

"Hay una mezcla de incompetencia, ineptitud, mala intención y hasta sinvergüenzada de alguna gente (...) Yo creo que mi dignidad y mi prestigio vale más que situaciones como estas que se dieron", expresaba Campos al término del compromiso. "Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son, favoreciendo a algunos... Y aquí se escoge quién va a ser campeón, eso es lo que nos ha tocado. Pero no quiero entrar en esos problemas, ni en esa podredumbre que está", sostuvo. "Esto fue un circo romano, es un evento circense. Y la verdad que mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos, que lo que menos tiene es fútbol", aseguraba el entrenador tico, que al mismo tiempo anunciaba su renuncia en Real España. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

CASTIGOS EN LA 'MÁQUINA'