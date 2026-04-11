Comisión de Disciplina anuncia los duros castigos para Jeaustin Campos y dos jugadores de Real España

Tras esas picantes declaraciones, la Comisión decidió sancionar con cuatro partidos de suspensión a <b>Jeaustin Campos</b>, sin poder ingresar al estadio o alrededores hasta cumpla el severo castigo.Además, se le fue impuesto una multa económica que asciende a los 30 mil lempiras con un plazo de ocho días para realizar el pago. En caso de no cancelar a tiempo, se le aplicará una multa adicional y pérdida de puntos.En cuanto a <b>Roberto Osorto</b>, fue sancionado con dos partidos tras ser expulsado por "conducta violenta" y <b>Tatum </b>fue sancionado con tres encuentros luego de ver la roja por doble amarilla y soltar un "este partido mi*** es arreglado, a eso los manda la Liga a ustedes", según recoge el acta arbitral.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/">Repasá la tabla de posiciones del Clausura 2026</a></b>De esta manera, los tres elementos de <b>Real España</b> se pierden lo que resta de la segunda vuelta y solo <b>Osorto </b>podrá regresar a la actividad en el primer duelo de liguilla.El equipo catedrático marcha como líder del Clausura con 30 puntos y este domingo enfrentará de visita a la <b>UPNFM</b> en la jornada 18.