Elías Burbara pide la cabeza de la Comisión de Arbitraje de Honduras: "Vamos a suponer que el arbitraje no es corrupto"

En Real España están más que molestos por todo lo que ocurrió el pasado juego ante CD Choloma donde perdieron 3-2, pero con una gran polémica donde <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/tremendo-show-de-jeaustin-campos-pierde-los-estribos-lanza-las-tarjetas-del-fvs-en-protesta-y-el-arbitro-lo-expulsa-MK30095786" target="_blank">el DT Jeaustin Campos solicitó</a></b> la revisión del FVS y la terna arbitral no procedió en la anotación final de los locales.Elías Burbara, presidente de La Máquina, atendió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa hoy en la sede de la institución y destacó que el proceso con el técnico Jeaustin Campos sigue firme, a pesar que el costarricense <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/jeaustin-campos-renuncia-real-espana-atiza-liga-nacional-mi-dignidad-vale-mas-aqui-se-escoge-al-campeon-HK30096364" target="_blank">puso la renuncia por lo sucedido.</a></b>