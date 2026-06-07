La fortuna oculta de Víctor Valdés: el plan millonario del que nadie habla

El camino de un futbolista de élite después de retirarse de las canchas suele estar lleno de dudas e incertidumbre, pero el exportero Víctor Valdés ha demostrado que también sabe moverse muy bien fuera del césped. Lejos de las cámaras y del ruido que genera la prensa, el legendario guardameta del mejor Barcelona de la historia ha sabido construir una estrategia económica muy inteligente para asegurar su futuro.