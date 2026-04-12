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Carrera en ascenso a sus 15 años: Hijo menor de Maynor Figueroa debutó en una categoría mayor en Inglaterra

El espigado defensor hondureño es hijo del exmundialista con pasado por la Premier League.

  • Carrera en ascenso a sus 15 años: Hijo menor de Maynor Figueroa debutó en una categoría mayor en Inglaterra

    Keyvan Figueroa recientemente cumplió 15 años y su carrera en Inglaterra está en ascenso.
2026-04-12

El joven hondureño Keyvan Figueroa continúa dando pasos firmes en su proceso de formación en el fútbol inglés. A finales de octubre fue anunciado como nuevo fichaje de la academia del Burnley FC, donde inicialmente fue integrado en la categoría Sub-15, mostrando rápidamente condiciones que lo pusieron en el radar de niveles superiores dentro del club.

Este fin de semana marcó un momento especial en su carrera, al recibir su primera convocatoria con el equipo Sub-18 del Burnley, que compite en la Premier League Sub-18. Keyvan es hijo menor de Maynor Figueroa, exmundialista con la Selección de Honduras.

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Figueroa tuvo la oportunidad de debutar ingresando en los últimos 15 minutos del compromiso ante el Newcastle United, en un duelo que terminó con derrota 2-1 para su equipo, pero que significó un gran avance en su crecimiento deportivo.

El zaguero, de perfil derecho, se desempeña como defensor central y utilizó la camisa número 13 en su estreno con la categoría mayor. Su presencia en este nivel, pese a su reciente llegada al club, refleja la confianza del cuerpo técnico en su proyección y capacidad para adaptarse a exigencias superiores.

Además, Keyvan forma parte de una familia ligada al fútbol, siendo hermano de Keyrol Figueroa (Liverpool Sub-21) y Dereck Moncada (Inter Bogotá), lo que refuerza su entorno competitivo y su desarrollo dentro del deporte.

Actualmente, el Burnley compite en la zona norte de la Premier League Sub-18, donde se ubica en la posición 12 con 21 puntos. En ese contexto, la inclusión de Keyvan Figueroa en esta categoría no solo representa un logro personal, sino también una señal de su constante evolución dentro de una de las academias del fútbol inglés.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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