Carrera en ascenso a sus 15 años: Hijo menor de Maynor Figueroa debutó en una categoría mayor en Inglaterra

Figueroa tuvo la oportunidad de debutar ingresando en los últimos 15 minutos del compromiso ante el Newcastle United, en un duelo que <b>terminó con derrota 2-1 para su equipo</b>, pero que significó un gran avance en su crecimiento deportivo.El zaguero, de perfil derecho, se desempeña como defensor central y utilizó la camisa número 13 en su estreno con la categoría mayor. Su presencia en este nivel, pese a su reciente llegada al club, refleja la confianza del cuerpo técnico en su proyección y capacidad para adaptarse a exigencias superiores.Además, Keyvan forma parte de una familia ligada al fútbol, siendo hermano de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/keyrol-figueroa-enciende-ilusion-catracha-tremendo-guino-honduras-ffh-acelera-OD29808556" target="_blank">Keyrol Figueroa</a></b> (Liverpool Sub-21) y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/dereck-moncada-seleccion-honduras-entrevista-inter-bogota-PC29907976" target="_blank">Dereck Moncada</a></b> (Inter Bogotá), lo que refuerza su entorno competitivo y su desarrollo dentro del deporte.Actualmente, el <b>Burnley compite en la zona norte de la Premier League Sub-18</b>, donde se ubica en la posición 12 con 21 puntos. En ese contexto, la inclusión de Keyvan Figueroa en esta categoría no solo representa un logro personal, sino también una señal de su constante evolución dentro de una de las academias del fútbol inglés.