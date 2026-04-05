Técnico del Inter de Bogotá revela la clave del éxito de Dereck Moncada: "Es el primero en llegar; no tiene techo"

El argentino Ricardo Valiño, actual entrenador del Inter de Bogotá, actualmente es el hombre encargado de potenciar la carrera del joven hondureño Dereck Moncada, quien vive un gran momento en el fútbol colombiano. Con experiencia en formación de talentos, el técnico sudamericano habló en exclusiva con Diario DIEZ sobre el presente del catracho y también dio su visión sobre el fútbol hondureño. Valiño no oculta su entusiasmo cuando analiza a la Selección de Honduras. Asegura que le dejó “una buena sensación desde lo táctico, la distancia entre las líneas, las asociaciones”, aunque también advierte que hay aspectos por pulir como “las marcas en el balón parado” y algunos movimientos defensivos. Aun así, valora el proceso que vive el país: “Es bueno el recambio generacional que hoy propone Honduras, creo que es un crecimiento para el fútbol hondureño”.

Sobre el talento catracho y en especial, sobre Dereck Moncada, el técnico es contundente: “Dereck Moncada no tiene techo”, afirma, mientras resalta tanto sus condiciones como su mentalidad: “A los 18 años es un gran profesional, es el primero en llegar al entrenamiento... es el secreto del éxito, el trabajo, no hay otra”. Además, considera que su irrupción puede abrir puertas al futbolista catracho: “Despierta el interés a que los scouting empiecen a mirar un fútbol que a mí personalmente me gusta mucho”.

- ENTREVISTA A RICARDO VALIÑO, DT DE DERECK MONCADA -

Ricardo Valiño, entrenador del Internacional de Bogotá y profesor orientador y consejero de Dereck Moncada. Aquí en Honduras hay mucho optimismo con la carrera del hondureño y usted está siendo parte de esos pininos de lo que venga a futuro para él.



Realmente nosotros somos un cuerpo técnico que es muy cercano al jugador. Por mi experiencia en equipos anteriores donde me ha tocado dirigir, me han tocado casos muy similares a los de Dereck, con jugadores que hoy por ahí han trascendido, han triunfado dentro del fútbol mundial. Entonces lo que intentamos es tratar de desarrollar su talento, de poder lograr de él un mejor resultado como futbolista. Creo puntualmente que es un buen salto el venir a una liga como esta liga colombiana, que es muy competitiva, muy pareja, donde los ojos de los scouting del mundo posan acá, porque hay muchos jugadores de la selección jugando en Europa. Entonces creo que va cumpliendo con los objetivos que nosotros teníamos trazados sobre él, en el caso puntual de Dereck. ¿Miró el Honduras-Perú que se desarrolló allá en España el pasado martes?



Sí, vi casi todo el partido, lo empecé a ver al minuto 15, porque nosotros entrenamos ese día. Terminando el entrenamiento tuvimos que hacer las juntas de cuerpo técnico y todo lo que conlleva, pero sí vi el partido. Me dejó una buena sensación realmente la selección de Honduras, en esta nueva presentación me dejó una buena sensación desde lo táctico, la distancia entre las líneas, las asociaciones, obviamente con cosas para corregir, como la marca en acciones a balón parado, como detalles, pero en líneas generales, ante un rival como Perú, creo que termina dejando una buena imagen. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Perú no clasificó al mundial, pero compite a nivel sudamericano y está dos o tres escalones arriba de CONCACAF. Era el primer partido en la era de un nuevo proceso para Honduras, habían muchos chicos en esa búsqueda de cambio generacional, ¿qué puntos pone en alza y qué otros puntos de repente dice que hay que trabajar mucho?



Yo creo que lo que más me ha gustado a mí es el orden táctico que tuvo. El equipo nunca perdió el orden táctico, si bien en algunos momentos del segundo tiempo tuvo algunos desacoples defensivos, pero siempre mantuvo ese orden. Coincido en que es bueno el recambio generacional que hoy propone Honduras, creo que es un crecimiento para el fútbol hondureño. Y creo que para mejorar, obviamente algunos detalles en los movimientos defensivos, las marcas en el balón parado, como la jugada del segundo gol, los recorridos defensivos a veces tardíos, pero normales de un proceso nuevo de un entrenador que está conociendo un nuevo grupo. Sobre el caso de Dereck, ¿qué fue de repente lo que más le sorprendió o lo que más le llamó la atención?



Hizo un partido correcto. En esa posición que ha jugado él hoy en banda, creo que por momentos los laterales peruanos tomaban mucha altura y tenía que regresar, y los regresos no fueron forzados. Ofensivamente creo que trató de cumplir con lo que le pidió el entrenador, de trabajar diagonales de la derecha hacia el centro del ataque. Por momentos apareció por izquierda, por momentos apareció por derecha, no tuvo una posición fija, pero por sobre todas las cosas me gustó la actitud con la que jugó hoy, con el convencimiento. No nos podemos olvidar que Dereck tiene 18 años, entonces no podemos pretender tampoco cargarle a él una mochila que sea el encargado de conducir todos los ataques de la selección. Creo que tiene que ir viviendo esa experiencia y, por sobre todas las cosas, intentando ir creciendo él como futbolista, pero no tengo dudas de que tiene un potencial enorme. Ante todo esto, entonces, ¿no le sorprendió que en este nuevo proceso haya sido titular en ese primer partido?



No me ha sorprendido, porque si siguieron los partidos que ha jugado Dereck acá en la liga, ha sido muy bueno y encaja justo en ese recambio generacional que propone la selección hondureña. Entonces, si me guiaba por el rendimiento, realmente no. También nosotros teníamos una comunicación con el cuerpo técnico, el preparador físico mandaba todos los informes de Dereck después de cada partido, entonces más o menos sabíamos que podía tener alguna posibilidad. Entonces, la federación hondureña tiene muy de cerca y muy puestas las pinzas sobre él, con todo lo que me está diciendo.



Supongo que debe ser con la mayoría. El preparador físico de la selección, cada vez que terminamos un partido, se comunica con el preparador físico de Inter para que le pase los reportes del GPS de Dereck en este caso. No sé con los otros futbolistas, pero en el caso de Dereck sí están muy atentos y habla de un muy buen trabajo, muy profesional. Usted como el entrenador de Dereck, que lo mira al día a día: ¿Dereck lo ve mejor como banda derecha, como centro delantero, como media punta? ¿Cuál es la posición idónea para Dereck según usted?



A mí me gusta mucho por detrás del 9, como segunda punta. Aquí con nosotros juega sobre la derecha, pero porque somos un equipo que acá en la altura, nosotros jugamos en la altura, somos un equipo muy directo, un ataque muy directo. Pero no juega en la derecha como tal, sino que juega diagonales hacia adentro. Y termina como segunda punta. Si ustedes ven los goles que ha convertido Dereck en Inter de Bogotá, son por el centro del ataque. Cuando llega un muchacho de 18 años desde Honduras, ¿qué pensó usted?



Vi un potencial enorme, ya la gente de Necaxa lo venía siguiendo porque los dueños de Necaxa son parte del Inter de Bogotá. Lo empezamos a seguir y justo vimos toda la liguilla con Olimpia y le vimos un potencial enorme porque no hay que guiarse por lo que pueda mostrar Dereck en un partido sino por el futuro que puede tener. Dereck Moncada no tiene un techo, tal es así que nosotros ya teníamos los tres cupos de extranjeros llenos y solo nos quedaba uno, entonces yo acepté a Dereck Sabiendo lo que nos podía dar, es un riesgo porque me tocaba confiar en un chico de 18 años; sin embargo yo ya había trabajado con un perfil de ese tipo de jugadores. En México por darle un ejemplo me tocó trabajar con Henry Martín, a los 18 años, como Dereck hacerlo debutar y después fue el máximo goleador del América, con México en el mundial. ¿Para usted el futbolistas hondureño es atractivo a nivel internacional?



Para mí, el futbolista hondureño tiene una buena técnica y una gran genética, pero hay que elevarle los niveles de competencia para exigirlos a jugar a un nivel más alto por eso mantenerse en Concachampions, Copa Oro es importante porque a mayor cantidad de partidos de este nivel van ir salido más jugadores afuera. Hay muchos futbolistas como David Ruiz que son jóvenes y tienen mucho futuro.

Si yo le pido tres futbolistas hondureños que usted los vea interesantes, ¿me los podría mencionar? A mí me gusta mucho Luis Palma, el chico del Inter Miami, David Ruiz y obviamente Dereck Moncada. ¿Y en liga hondureña conoce alguno?



Sí, los que van saliendo en los partidos, pero sería imprudente de mi parte dar nombres, ilusionar y dar algo. Nosotros estamos enfocados en entrar a la liguilla y pelear el campeonato. Sería poco prudente dar nombres. ¿Qué tan importante es Dereck Moncada para el Internacional de Bogotá?



Es una pieza muy importante ha causado sorpresa en el fútbol colombiano porque más allá de su juventud es un muchacho que tiene muchos recursos: tiene pegada de media distancia, tiene juego aéreo, es muy potente y a mí en lo personal lo que más me sorprendió es lo profesional que es a su corta edad. ¿Qué consejo le da usted a Dereck?



Le cuento mucho las historias de jugadores que me ha tocado entrenar como: Pablo Zavaleta, Henry Martin, los gemelos Funez Mori a la misma edad de él para que mantenga la calma y que no se deje llevar por los rumores de que lo quiere este o el otro. Aparte, que tenga un cuidado personal porque le cuento que él va todas las tardes al gimnasio, tiene una dieta que le pone el nutricionista, mantiene un cuidado preventivo con los fisioterapeutas todo eso es un entrenamiento invisible. Además, le digo que no tenga que cargar con la mochila de tener que cargar con los problemas ofensivos del Inter de Bogotá o de la Selección de Honduras. ¿Cuál es la causa del éxito que está teniendo Dereck Moncada?



Primero el talento que tiene y segundo que a los 18 años es un gran profesional es el primero en llegar al entrenamiento, comenzamos a las 10:00 am y él llega a las 8:00 am, es el que se queda haciendo los trabajos específicos de delantero, está estudiando inglés. Parece mentira lo que estoy diciendo porque son cosas íntimas, pero es que hablan de un gran profesional. Es el secreto del éxito, el trabajo no hay otro. Si hay talento hay que agregarle esfuerzo, sacrificio y eso es el día a día. Así como aquella historia de Cristiano Ronaldo que era el primero que llegaba y de los últimos en irse.



Es que es el secreto del éxito: es el trabajo. No hay otra. Al talento hay que agregarle esfuerzo, sacrificio y eso es el día a día. Y Dereck Moncada el talento lo tiene. En cuanto a Colombia, eso llama mucho la atención: muchos se han encariñado rápido con él. Y no solo los aficionados del Inter, sino de otros equipos también del país. Es muy reconocido por la prensa aquí en Colombia. Ha sorprendido un jugador de tan corta edad, hondureño, que venga y convierta cuatro goles en cinco partidos. ¿Lo ve como un abanderado para abrir ventanas de hondureños al fútbol internacional, al menos al sudamericano colombiano?



Yo creo que sí. Despierta el interés a que los scouting empiecen a mirar un fútbol que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Cuál es esa anécdota que usted tiene y que no olvida de ver en Dereck? ¿Algún momento que usted no olvida de él?



Tal vez de los primeros días. Cuando hice un Zoom la primera vez, antes de que firme contrato. Él estaba jugando en la liguilla con Olimpia. Hicimos un Zoom y tenía muchas dudas, mucho miedo. Tenía que viajar solito para aquí, no sabía con qué se podía encontrar. Y cuando vio que el entrenador le decía que estuviera tranquilo, que lo conocía y que tenía un lugar destinado para él y que confiaba en él, cuando nos conocimos y después pasó el tiempo, me dijo: “Profe, ¿sabe lo que a mí me ayudó mucho y me inclinó la balanza? El Zoom que hicimos con usted me dejó tranquilo”. Muy bueno. ¿Y el abuelo lo sigue muy de cerca? ¿No siempre anda con él?



Sí, hasta está aquí en Bogotá para acompañarlo y también ha sido una persona que lo ha guiado mucho y lo ha formado, porque tiene valores humanos de una buena enseñanza. Y eso no es un detalle menor tampoco. ¿Cree que lo va a tener mucho tiempo usted a Dereck?



No, desgraciadamente no. Si fuera por mí, ojalá. Y si es por el beneficio de él y su futuro, también. Que sea lo que Dios quiera para él, que tenga en su camino.