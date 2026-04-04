Hondureño Christopher Bátiz deslumbra en la Copa Adidas con la Sub-15 de Seattle Sounders

El hondureño Christopher Bátiz comienza a brillar con luz propia en Estados Unidos, luego de su fichaje con el Seattle Sounders U-15, el juvenil ha destacado rápidamente en la Adidas Cup. La destacada participación de Bátiz no es casualidad, el buen accionar del jugador comenzó desde Honduras, donde tuvo gran una destacada participación con la camisa de Leones, donde se convirtió en tricampeón goleador del fútbol menor.

Tras su reciente fichaje con el Seattle Sounders, Bátiz tenía su primera presentación en un torneo internacional de academias y fue en la Adidas Cup. Aquí quedaron ubicados en el grupo B junto a Minnesota United, Orlando City y Cedar Stars. El hondureño Christopher Bátiz marcó con el Seattle Sounders Sub-15 en la Generation adidas Cup, firmó el empate ante Orlando City que aseguró el pase a la siguiente fase. En la fase de grupos, el juvenil hondureño comenzó el torneo muy encendido: 4 goles y 2 asistencias en 3 partidos disputados. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Instalados en los octavos de final, Seattle debía enfrentar al Bayern Múnich, rival que se convirtió en inspiración para Bátiz, quien brilló con luz propia al marcar dos goles, además, una asistencia en la victoria 4-0.