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Hondureño Christopher Bátiz deslumbra en la Copa Adidas con la Sub-15 de Seattle Sounders

El juvenil hondureño demostró su gran potencial con sus actuaciones y su cuota goleadora en la Copa Adidas.

  • Hondureño Christopher Bátiz deslumbra en la Copa Adidas con la Sub-15 de Seattle Sounders
2026-04-04

El hondureño Christopher Bátiz comienza a brillar con luz propia en Estados Unidos, luego de su fichaje con el Seattle Sounders U-15, el juvenil ha destacado rápidamente en la Adidas Cup.

La destacada participación de Bátiz no es casualidad, el buen accionar del jugador comenzó desde Honduras, donde tuvo gran una destacada participación con la camisa de Leones, donde se convirtió en tricampeón goleador del fútbol menor.

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Tras su reciente fichaje con el Seattle Sounders, Bátiz tenía su primera presentación en un torneo internacional de academias y fue en la Adidas Cup. Aquí quedaron ubicados en el grupo B junto a Minnesota United, Orlando City y Cedar Stars.

El hondureño Christopher Bátiz marcó con el Seattle Sounders Sub-15 en la Generation adidas Cup, firmó el empate ante Orlando City que aseguró el pase a la siguiente fase.

En la fase de grupos, el juvenil hondureño comenzó el torneo muy encendido: 4 goles y 2 asistencias en 3 partidos disputados.

Instalados en los octavos de final, Seattle debía enfrentar al Bayern Múnich, rival que se convirtió en inspiración para Bátiz, quien brilló con luz propia al marcar dos goles, además, una asistencia en la victoria 4-0.

Hondureño Christopher Bátiz deslumbra en la Copa Adidas con la Sub-15 de Seattle Sounders

Con una actuación espectacular, el catracho fue clave para que su equipo avanzara a los cuartos de final de la Adidas Cup y sumando seis tantos.

En los cuartos de final, el Seattle Sounders se enfrentó al Cincinnati, donde tuvieron que venir desde atrás para remontar y lograr una victoria 2-1 y así avanzar a las semifinales.

Una "noche" más de ensueño volvió convertirse para el catracho, ahora ante LAFC, donde Christopher Bátiz fue la figura del partido convirtiéndose en el MVP del juego, donde el primer gol cayó tras un tiro libre suyo y luego dio la asistencia del 2-0 y sellaron el pase a la final.

Seattle Sounders se instaló en la final y se enfrentó al Valencia de España, donde la historia no fue favorable para el hondureño y su equipo, donde perdieron el duelo, pero en lo personal cerró el torneo siendo el goleador con 6 goles y 3 asistencias.

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