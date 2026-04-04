Hondureño Christopher Bátiz deslumbra en la Copa Adidas con la Sub-15 de Seattle Sounders

Con una actuación espectacular, el catracho fue clave para que su equipo avanzara a los cuartos de final de la Adidas Cup y sumando seis tantos.En los cuartos de final, el Seattle Sounders se enfrentó al Cincinnati, donde tuvieron que venir desde atrás para remontar y lograr una victoria 2-1 y así avanzar a las semifinales.Una "noche" más de ensueño volvió convertirse para el catracho, ahora ante LAFC, donde Christopher Bátiz fue la figura del partido convirtiéndose en el MVP del juego, donde el primer gol cayó tras un tiro libre suyo y luego dio la asistencia del 2-0 y sellaron el pase a la final.Seattle Sounders se instaló en la final y se enfrentó al Valencia de España, donde la historia no fue favorable para el hondureño y su equipo, donde perdieron el duelo, pero en lo personal cerró el torneo siendo el goleador con 6 goles y 3 asistencias.