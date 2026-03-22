Legionarios

¿Cómo les fue? La última jornada de los legionarios antes de unirse a la Selección de Honduras en la fecha FIFA

Kervin Arriaga juega a cuentagotas con el Levante de España, pero está en la nómina de la 'H'.

  • ¿Cómo les fue? La última jornada de los legionarios antes de unirse a la Selección de Honduras en la fecha FIFA

    Kervin Arriaga y Julián Martínez no la pasan bien en el fútbol europeo. No tienen mucho ritmo.
2026-03-22

Se aproxima la primera fecha FIFA post eliminación del Mundial de United 2026 para la Selección de Honduras, donde nos mediremos al Perú el 31 de marzo en España en el estadio del Leganés, Butarque, que será además el estreno del entrenador español Francisco Molina.

Y mientras los seleccionados hondureños del torneo local se someterán al régimen selección después de cumplir sus partidos de la Jornada 14, los legionarios hay unos que ya están tomando vuelo rumbo a España para llegar al hotel de concentración.

De los10 legionarios citados por Paco Molina, hay algunos que llegan en tremendo nivel y con ritmo de competencia como Dereck Moncada o Denil Maldonado que desde que volvió de su lesión no ha soltado la titularidad en el futbol ruso. Un nombre que sorprende sin duda alguna es la del yoreño Darlin Mencía, quien es titular sin objeción en el Montevideo Wanderers de Uruguay.

Gigante de Sudamérica pone la mirada en el joven atacante hondureño Dereck Moncada

El contraste lo hace Julián Martínez y Kervin Arriaga, jugadores que están en ligas top como Portugal y España, pero cuya temporada está siendo bastante turbulenta por los pocos minutos de juego que tienen en sus respecticos clubes.

- ASÍ LLEGARÁ LA LEGIÓN A LA 'H':

Denil Maldonado - Rubin Kazan (Rusia) - El defensor hondureño desde que volvió de su lesión, es titular con su club. Jugó los 90 minutos en elempate a cero contra Krylia Sovetov; el Rubín se ubica séptimo de la clasificación con 30 puntos, a 19 del líder Krasnodar.

Darlin Mencía - Montevideo Wanderers (Uruguay) - El lateral izquierdo jugó los 90' minutos en el triunfo sobre Danubio. Ha disputado los 7 partidos de su club en el torneo uruguayo. Titular afianzado.

Joseph Rosales - Austin FC (Estados Unidos) - Jugando en la segunda línea fue titular en el empate contra LAFC, por lo que llegará con ritmo a la selección hondureña.

Julián Martínez - Alverca FC (Portugal) - Perdió la forma desde que se lesionó. Fue suplente sin jugar en la apabullante derrota de los suyos 1-4 contra Sporting Lisboa.

Kervin Arriaga - Levante (España) - Juega a cuentagotas con el club español. Ingresó al 89' en la victoria 4-2 sobre Oviedo en la útima jornada del balompié español.

Leandro Padilla - Inter Miami II (Estados Unidos) - El club del mediocampista Sub 17 hondureño juega por la MLS NEXT PRO este domingo a las 5:00 de la tarde contra Orlando City.

Leandro Padilla es una de las nuevas caras de la Selección de Honduras.

Leandro Padilla es una de las nuevas caras de la Selección de Honduras.

Alenis Vargas - Manisa FK (Turquía) - No fue parte de la derrota como local contra el Sivasspor por haber sido expulsado en el juego anterior.

Dereck Moncada - Inter Bogotá (Colombia) - Fue titular jugando únicamente el primer tiempo en la paliza que el Atlético Nacional les metió por el torneo colombiano donde son el cuarto lugar con 21, a seis del líder, justamente el Nacional.

Luis Palma - Lech Poznan (Polonia) - El bicho fue suplente e ingresó al 60' en el importante gane de los azulones 4-1 contra el Termalica, que les permite ser líder del torneo y con aires de título.

Rigoberto Rivas - Kocaelispor (Turquía) - Se quedó en la banca sin jugar en la goleada que les endosó el Alanyaspor de 5-0 por la jornada 27 de la Superliga de Turquía.

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Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.