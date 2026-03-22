¿Cómo les fue? La última jornada de los legionarios antes de unirse a la Selección de Honduras en la fecha FIFA

<b>Alenis Vargas - Manisa FK (Turquía) - </b>No fue parte de la derrota como local contra el Sivasspor por haber sido expulsado en el juego anterior.<b>Dereck Moncada - Inter Bogotá (Colombia) - </b>Fue titular jugando únicamente el primer tiempo en la paliza que el Atlético Nacional les metió por el torneo colombiano donde son el cuarto lugar con 21, a seis del líder, justamente el Nacional.<b>Luis Palma - Lech Poznan (Polonia) - </b>El bicho fue suplente e ingresó al 60' en el importante gane de los azulones 4-1 contra el Termalica, que les permite ser líder del torneo y con aires de título.<b>Rigoberto Rivas - Kocaelispor (Turquía) -</b> Se quedó en la banca sin jugar en la goleada que les endosó el Alanyaspor de 5-0 por la jornada 27 de la Superliga de Turquía.