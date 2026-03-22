¿Cómo les fue? La última jornada de los legionarios antes de unirse a la Selección de Honduras en la fecha FIFA

Se aproxima la primera fecha FIFA post eliminación del Mundial de United 2026 para la Selección de Honduras, donde nos mediremos al Perú el 31 de marzo en España en el estadio del Leganés, Butarque, que será además el estreno del entrenador español Francisco Molina. Y mientras los seleccionados hondureños del torneo local se someterán al régimen selección después de cumplir sus partidos de la Jornada 14, los legionarios hay unos que ya están tomando vuelo rumbo a España para llegar al hotel de concentración. De los10 legionarios citados por Paco Molina, hay algunos que llegan en tremendo nivel y con ritmo de competencia como Dereck Moncada o Denil Maldonado que desde que volvió de su lesión no ha soltado la titularidad en el futbol ruso. Un nombre que sorprende sin duda alguna es la del yoreño Darlin Mencía, quien es titular sin objeción en el Montevideo Wanderers de Uruguay.

El contraste lo hace Julián Martínez y Kervin Arriaga, jugadores que están en ligas top como Portugal y España, pero cuya temporada está siendo bastante turbulenta por los pocos minutos de juego que tienen en sus respecticos clubes.

- ASÍ LLEGARÁ LA LEGIÓN A LA 'H':

Denil Maldonado - Rubin Kazan (Rusia) - El defensor hondureño desde que volvió de su lesión, es titular con su club. Jugó los 90 minutos en elempate a cero contra Krylia Sovetov; el Rubín se ubica séptimo de la clasificación con 30 puntos, a 19 del líder Krasnodar. Darlin Mencía - Montevideo Wanderers (Uruguay) - El lateral izquierdo jugó los 90' minutos en el triunfo sobre Danubio. Ha disputado los 7 partidos de su club en el torneo uruguayo. Titular afianzado. Joseph Rosales - Austin FC (Estados Unidos) - Jugando en la segunda línea fue titular en el empate contra LAFC, por lo que llegará con ritmo a la selección hondureña. Julián Martínez - Alverca FC (Portugal) - Perdió la forma desde que se lesionó. Fue suplente sin jugar en la apabullante derrota de los suyos 1-4 contra Sporting Lisboa. Kervin Arriaga - Levante (España) - Juega a cuentagotas con el club español. Ingresó al 89' en la victoria 4-2 sobre Oviedo en la útima jornada del balompié español. Leandro Padilla - Inter Miami II (Estados Unidos) - El club del mediocampista Sub 17 hondureño juega por la MLS NEXT PRO este domingo a las 5:00 de la tarde contra Orlando City.