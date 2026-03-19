Legionarios

El bonito gesto de Kervin Arriaga con un pequeño aficionado del Levante en el último partido de Liga Española

Kervin Arriaga tuvo un gesto con un pequeño aficionado del Levante UD en el último encuentro jugado en la Liga Española.

2026-03-19

El hondureño Kervin Arriaga sigue sumando protagonismo en España, no solo dentro del campo, sino también fuera. El mediocampista volvió a tener participación con el Levante en el empate frente al Rayo Vallecano por la última jornada de LaLiga de España, pero fue una historia fuera del estadio la que terminó robándose las miradas.

A las afueras del Estadio de Vallecas, las cámaras de El Chiringuito TV captaron un momento especial protagonizado por Mateo, un niño de apenas 10 años y fiel aficionado del Levante, que viajó desde Valencia con un sueño muy claro: conocer al futbolista hondureño.

El pequeño, acompañado por su padre, no ocultaba su emoción mientras recordaba uno de los momentos más memorables de Arriaga con los Granotas. “Ahí está, va a sacar un córner, segundo palo Arriaga, ¡GOOOOOL!”, expresó el niño, imaginándose un gol del 'Misilito'.

La espera tuvo su recompensa. Tras el partido, Arriaga se encontró cara a cara con el joven aficionado, compartiendo un gesto que quedará grabado para siempre en la memoria de Mateo: le firmó su bufanda y le dedicó unos instantes de cercanía.

Más allá del sabor agridulce que dejó el empate a último minuto ante el Rayo Vallecano, el volante hondureño vivió un momento especial que refleja el impacto que ha generado en poco tiempo con el Levante.

El próximo partido del hondureño será ante Real Oviedo, club que ocupa la última plaza en la tabla de posiciones de la Liga Española, y el equipo de Kervin Arriaga necesita ganar para salir de la zona del descenso a falta de solo 10 partidos que acabe la temporada.

