El bonito gesto de Kervin Arriaga con un pequeño aficionado del Levante en el último partido de Liga Española

El hondureño <b>Kervin Arriaga </b>sigue sumando protagonismo en España, no solo dentro del campo, sino también fuera. El mediocampista volvió a tener participación con el <b>Levante </b>en el empate frente al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/polemica-rayo-vallecano-arrebato-ultimo-minuto-triunfo-kervin-arriaga-levante-FK29761334" target="_blank">Rayo Vallecano</a> </b>por la última jornada de <b>LaLiga de España</b>, pero fue una historia fuera del estadio la que terminó robándose las miradas.A las afueras del Estadio de Vallecas, las cámaras de <i>El Chiringuito TV </i>captaron un momento especial protagonizado por Mateo, un niño de apenas 10 años y fiel aficionado del <b>Levante</b>, que viajó desde Valencia con un sueño muy claro: conocer al futbolista hondureño.