Inter Miami vs. Nashville EN VIVO: hora y dónde ver el duelo entre Messi y Nájar por la Concacaf Champions Cup

Las ´Garzas´ tienen que ganar o igualar sin recibir goles, ya que un empate con goles les dejaría eliminados. Por su parte, al equipo de los catrachos les funciona el triunfo o el empate por cualquier cantidad de anotaciones.Una de las grandes dudas era la presencia de los argentinos <b>Lionel Messi </b>y <b>Rodrigo De Paul</b>. Sin embargo, el entrenador <b>Javier Mascherano</b>, afirmó este martes que ambos jugadores, que no viajaron a Charlotte el pasado fin de semana para la jornada 4 de la MLS, están "en perfectas condiciones" para la vuelta de octavos de final de la <b>Copa de Campeones de la Concacaf</b>.El técnico argentino indicó que consensuó con ambos jugadores que no fueran convocados a <b>Charlotte </b>para que pudieran descansar de cara al encuentro de este miércoles contra <b>Nashville</b>, en el que el <b>Inter Miami </b>se juega su futuro en el torneo continental."Es una final para nosotros. Esta competición nos ilusiona (y) tenemos la esperanza de seguir progresando y llegar a lo mas alto", añadió Mascherano en rueda de prensa."Hay que ganar el partido, lamentablemente no pudimos convertir de visitantes. (...) Mañana tenemos que ir a por esa victoria que nos clasifique", dijo el preparador.