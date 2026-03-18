Barcelona y Newcastle buscan los cuartos de final: hora y por dónde ver hoy el partido de la Champions League

Por su parte, el <b>Newcastle </b>llega a la cita en una clara línea ascendente y con la voluntad de dejar su huella en esta Champions. El equipo dirigido por<b> Eddie Howe</b> aterriza con confianza renovada tras la reciente victoria a domicilio contra el <b>Chelsea </b>(0-1) en la Premier, que ha reforzado todavía más las sensaciones de un club que se mantiene muy vivo.Dispuesto a competir hasta el final, se suma también que los ingleses encadenan seis partidos sin conocer la derrota en la Champions, con un balance de tres victorias y tres empates, demostrando una gran capacidad para competir y exigir el máximo a cualquier rival y en cualquier escenario.<b>Anthony Gordon</b>, con 10 tantos en Europa y autor del gol del triunfo contra el <b>Chelsea</b>, es el mayor peligro del <b>Newcastle</b>, aunque también hay otros nombres peligrosos como <b>Barnes </b>o <b>Jacob Murphy</b>.