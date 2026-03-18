Barcelona y Newcastle buscan los cuartos de final: hora y por dónde ver hoy el partido de la Champions League

El Barcelona tiene este miércoles una cita muy importante en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El cuadro azulgrana recibe al Newcastle en el Camp Nou y solo tienen un objetivo en mente: ganar para seguir su camino en la máxima competición continental. El 1-1 de la ida en St James' Park, con gol de Lamine Yamal de penal en el minuto 95, deja la clasificación muy abierta. Así pues, contra un equipo con exactamente con la misma meta, solo vale la victoria. En juego, un billete para los cuartos del certamen.

El Barça tiene muchas razones para creer en la clasificación si se miran las estadísticas. La historia dice que ha jugado un total de seis eliminatorias en las que la ida fuera de casa, en la Champions League, acabó con 1-1. La buena noticia es que, en cinco de estas ocasiones, terminó pasando a la siguiente ronda: Lyon (5-2, 2008-09), Stuttgart (4-0, 2009-10), Chelsea (3-0, 2017-18) y Napoli (3-1 en los años 2020 y 2024). La única eliminatoria que no cayó a favor de los culés fue la de la temporada 2002-03 contra la Juventus. Ya en los cuartos de final, el Barcelona no pudo defender el 1-1 de la ida y acabó cayendo en el Camp Nou en la prórroga con un gol de Zalayeta (1-2). Además, los catalanes han ganado sus dos partidos en casa ante el Newcastle en la Champions, ya que esos resultados son 1-0 en noviembre de 1997 y 3-1 en diciembre de 2002.

El Barça tiene una ventaja, y es que jugará con su jugador número 12: el Camp Nou. Porque, desde el regreso a casa, se ha conseguido un pleno de victorias. Desde la visita del Athletic Club el pasado noviembre, el Barcelona ha salido victorioso en los 12 partidos que se han disputado: Athletic Club (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Frankfurt (2-1), Osasuna (2-0), Oviedo (3-0), Copenhague (4-1), Mallorca (3-0), Levante (3-0), Villarreal (4-1), Atlético en la Copa (3-0) y Sevilla (5-2).

Por su parte, el Newcastle llega a la cita en una clara línea ascendente y con la voluntad de dejar su huella en esta Champions. El equipo dirigido por Eddie Howe aterriza con confianza renovada tras la reciente victoria a domicilio contra el Chelsea (0-1) en la Premier, que ha reforzado todavía más las sensaciones de un club que se mantiene muy vivo. Dispuesto a competir hasta el final, se suma también que los ingleses encadenan seis partidos sin conocer la derrota en la Champions, con un balance de tres victorias y tres empates, demostrando una gran capacidad para competir y exigir el máximo a cualquier rival y en cualquier escenario. Anthony Gordon, con 10 tantos en Europa y autor del gol del triunfo contra el Chelsea, es el mayor peligro del Newcastle, aunque también hay otros nombres peligrosos como Barnes o Jacob Murphy.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO

El Barcelona-Newcastle de este miércoles es el primer partido de la jornada y arranca desde las 11:45 AM (hora de Honduras y México) 6:45 PM en España. El compromiso se podrá ver por la señal de ESPN y el árbitro designado ha sido el francés François Letexier.

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