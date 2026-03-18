Scaloni lo borra y el llamado más polémico: Argentina confirma su lista para medirse a Guatemala antes del Mundial

<br />. Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa-ENG), Juan Musso (Atlético Madrid-ESP) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella-FRA).. Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur-ENG), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon-FRA), Marcos Senesi (Bournemouth-ENG), Gabriel Rojas (Racing Club), Tomás Palacios (Estudiantes), Marcos Acuña (River Plate), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella-FRA) y Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo-FRA).. Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool-ENG), Thiago Almada (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás Paz (Como 1907-ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami-USA), Leandro Paredes (Boca Juniors), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen-GER), Enzo Fernández (Chelsea-ENG) y Máximo Perrone (Como 1907-ITA).. Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid-ESP), Julián Álvarez (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás González (Atlético Madrid-ESP), Gianluca Prestianni (Benfica-POR), Lionel Messi (Inter Miami-USA) y José Manuel López (Palmeiras-BRA).