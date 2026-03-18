Centroamérica

Confirman el estadio donde Messi jugará su último partido en Argentina previo al Mundial 2026

La Selección de Argentina jugará en su territorio previo a defender la corona en la Copa del Mundo 2026

  • Confirman el estadio donde Messi jugará su último partido en Argentina previo al Mundial 2026

    La Selección de Argentina enfrentará a Guatemala en Buenos Aires.

     Mario O. Figueroa
2026-03-18

En una gestión rápida por parte de la AFA, la Selección Argentina cerró un amistoso frente a Guatemala para el próximo 31 de marzo. El duelo surge tras la cancelación de la Finalissima ante España y se disputará en La Bombonera.

El encuentro servirá como la despedida del equipo ante su público antes del Mundial, en una prueba clave para el cuerpo técnico. Además, será una oportunidad para ajustar detalles de cara a la lista definitiva.

Tal como ocurrió en la antesala de Qatar 2022, la Albiceleste volverá a jugar su último partido en casa en el estadio de Boca. Aquella vez, goleó 3-0 a Venezuela en Eliminatorias.

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La elección de La Bombonera responde también a cuestiones logísticas, ya que el estadio Monumental no estaba disponible. El recinto de River albergará conciertos en esa misma fecha.

Después de un año y medio, el combinado nacional regresará al escenario ubicado en Brandsen 805. Su última presentación allí fue en noviembre de 2024, con triunfo ante Perú.

A lo largo de su historia, Argentina ha jugado en 36 ocasiones en La Bombonera, con un balance ampliamente favorable. La Albiceleste suma 25 victorias, ocho empates y apenas tres derrotas.

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Sin embargo, también existen recuerdos amargos en ese estadio, como el empate ante Perú en 1969 que lo dejó fuera del Mundial de México 1970. Entre cábalas y antecedentes, Argentina volverá a un escenario cargado de historia buscando repetir una despedida exitosa.

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Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
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