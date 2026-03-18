Confirman el estadio donde Messi jugará su último partido en Argentina previo al Mundial 2026

En una gestión rápida por parte de la <b>AFA, la Selección Argentina</b> cerró un amistoso frente a<b> Guatemala </b>para el próximo 31 de marzo. El duelo surge tras la cancelación de la<b> Finalissima ante España</b> y se disputará en<b> La Bombonera.</b>El encuentro servirá como la despedida del equipo ante su público antes del <b>Mundial,</b> en una prueba clave para el cuerpo técnico. Además, será una oportunidad para ajustar detalles de cara a la lista definitiva.Tal como ocurrió en la antesala de Qatar 2022, la Albiceleste volverá a jugar su último partido en casa en el estadio de Boca. Aquella vez, goleó 3-0 a Venezuela en Eliminatorias.