Confirman el estadio donde Messi jugará su último partido en Argentina previo al Mundial 2026

En una gestión rápida por parte de la AFA, la Selección Argentina cerró un amistoso frente a Guatemala para el próximo 31 de marzo. El duelo surge tras la cancelación de la Finalissima ante España y se disputará en La Bombonera.

El encuentro servirá como la despedida del equipo ante su público antes del Mundial, en una prueba clave para el cuerpo técnico. Además, será una oportunidad para ajustar detalles de cara a la lista definitiva.

Tal como ocurrió en la antesala de Qatar 2022, la Albiceleste volverá a jugar su último partido en casa en el estadio de Boca. Aquella vez, goleó 3-0 a Venezuela en Eliminatorias.