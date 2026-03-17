¡Revolución total en la Sub 20! Orlando López convoca a los chicos europeos a la Selección de Honduras

El seleccionador nacional de la Selección Sub 20 de Honduras, Orlando López, ha realizado un llamado de jugadores para la Fecha FIFA, que estarán trabajando con el cuerpo técnico del 23 al 31 de marzo en La Casa de la H que se ubica en Siguatepeque.

Estas sesiones de trabajo le permitirán a la Selección Sub-20 prepararse de cara a los próximos desafíos internacionales, siempre bajo la gestión del exentrenador de la UPNFM.

La nómina contempla a ocho legionarios, destacando el llamado del defensor de origen belga, Víctor Vandenbroucke, que firmó hace unos meses su primer contrato profesional conel KAA Gent de Bélgica. También aparece Richard Martínez del Girona FC y Nicolás Balbas del Dépor La Coruña.