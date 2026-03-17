¡Revolución total en la Sub 20! Orlando López convoca a los chicos europeos a la Selección de Honduras

De igual forma se convocó a dos porteros legionarios como lo son <b>Adrián Vallecillo </b>del <b>Leixoes SC </b>de Portugal y <b>Allan Cury </b>del <b>Marcet </b>de España. La gestión de la FFH también ha abarcado en Estados Unidos ya que da un paso sobre <b>Jaidyn Contreras, </b>reciente fichaje del <b>FC Dallas</b> de la MLS.Del campo local sobresalen nombres como <b>Kesdy Sevilla, Yochua Palacios, David Flores</b> del Olimpia y <b>Luis Hernández</b>, el talentoso volante del Victoria de La Ceiba. Los ausentes son <b>Luis Gabriel Suazo</b> y el chico del Villarreal, <b>Jorge Alberto Pineda</b>.